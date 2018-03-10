Мировые СМИ посвящают свои первые полосы самым громким событиям: приторможенной независимости Каталонии, обращению Горбачева к президентам РФ и США, изнасилованиям малолетних в Индии, а также "дыре" неизвестного происхождения в Антарктиде.
По информации полиции, женщина сообщила, что "мужчина, известный как рэпер Nelly", изнасиловал ее в гастрольном автобусе, припаркованном неподалеку от концертного зала, где ранее состоялось шоу музыканта.
Уточняется, что преступление было совершено в штате Сеара. Женщина отстала от группы, состоящей из литовских и польских велосипедистов, на одной из местных дорог, после чего на нее напал неизвестный и изнасиловал.
Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Киеве, за совершение преступления правоохранители задержали ранее судимого 35-летнего местного жителя. Уже доказана его причастность к трем изнасилованиям.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".