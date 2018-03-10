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    изнасилования

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    Наручники
    Монстр из Тернополя: избил, ограбил, изнасиловал... мать друга
    09:57 28.01.2018
    2602Криминальные войны в Украине
    Мужчина напал, избил и отобрал у жертвы деньги, а затем скрылся. Задержали подозреваемого в преступлении в тот же день. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.
    Антарктида
    ТОП событий в мире: "дыра" в Антарктиде, законные изнасилования в Индии
    13:02 12.10.2017
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    Мировые СМИ посвящают свои первые полосы самым громким событиям: приторможенной независимости Каталонии, обращению Горбачева к президентам РФ и США, изнасилованиям малолетних в Индии, а также "дыре" неизвестного происхождения в Антарктиде.
    Обладатель четырех премий Грэмми американский рэпер Nelly
    В США задержали известного рэпера по обвинению в изнасиловании
    01:27 08.10.2017
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    По информации полиции, женщина сообщила, что "мужчина, известный как рэпер Nelly", изнасиловал ее в гастрольном автобусе, припаркованном неподалеку от концертного зала, где ранее состоялось шоу музыканта.
    Патрульные полицейские в Одессе
    В Одесской области отчим изнасиловал 11-летнюю девочку
    12:58 26.08.2017
    872Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    Мужчина, который проживал ранее с матерью пострадавшей, связал ребенка, изнасиловал и пытался задушить, после чего сбежал с места инцидента. Ведется розыск преступника.
    Режиссер Роман Полански. Архивное фото
    Американка, изнасилованная режиссером Полански, попросила суд закрыть дело
    05:25 10.06.2017
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    По словам Саманты Геймер, она попросила судью либо прекратить дело, или приговорить режиссера к шести неделям, которые он уже отбыл в 1978 году.
    Джулиан Ассанж
    В Швеции прекращено следствие по делу Ассанжа об изнасиловании - прокуратура
    12:26 19.05.2017
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    Согласно информации, подробности прокурор Марианн Ню собирается раскрыть на встрече с журналистами, пресс-конференция запланирована на 13.00 по Киеву.
    Полиция в Бразилии. Архивное фото
    Велосипедистка из Литвы стала жертвой изнасилования в Бразилии
    06:13 31.05.2016
    1534
    Уточняется, что преступление было совершено в штате Сеара. Женщина отстала от группы, состоящей из литовских и польских велосипедистов, на одной из местных дорог, после чего на нее напал неизвестный и изнасиловал.
    Полиция Украины. Архивное фото
    В Киеве задержали серийного насильника
    18:00 23.01.2016
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    Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Киеве, за совершение преступления правоохранители задержали ранее судимого 35-летнего местного жителя. Уже доказана его причастность к трем изнасилованиям.
    Бывший полицейский Дэниэл Хольтцклоу, обвиняемый в изнасиловании афроамериканок в Оклахоме
    В США экс-полицейский получил 263 года тюрьмы за изнасилования афроамериканок
    09:19 22.01.2016
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    В декабре прошлого года 29-летний Дэниэл Хольтцклоу был признан виновным по 18 из 36 ранее предъявленных ему обвинений в сексуальных преступлениях, в числе которых и изнасилования.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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