Уточняется, что преступление было совершено в штате Сеара. Женщина отстала от группы, состоящей из литовских и польских велосипедистов, на одной из местных дорог, после чего на нее напал неизвестный и изнасиловал.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.