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    велогонки

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Микеле Скарпони
    Знаменитый велогонщик Скарпони погиб в ДТП
    16:10 22.04.2017
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    Согласно информации, итальянский велогонщик Микеле Скарпони погиб во время тренировки неподалеку от своего дома в Филоттрано. Его на перекрестке сбил фургон.
    Паралимпийские игры в Рио-де-Жайнеро
    Иранский велогонщик скончался после падения на Паралимпиаде в Рио
    23:39 17.09.2016
    389Паралимпиада-2016: "Золотой" урожай Украины
    В субботу 48-летний Голбарнежад, выступающий в классе С4, попал в серьезную аварию во время гонки. По дороге в больницу у гонщика остановилось сердце.
    Полиция в Бразилии. Архивное фото
    Велосипедистка из Литвы стала жертвой изнасилования в Бразилии
    06:13 31.05.2016
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    Уточняется, что преступление было совершено в штате Сеара. Женщина отстала от группы, состоящей из литовских и польских велосипедистов, на одной из местных дорог, после чего на нее напал неизвестный и изнасиловал.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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