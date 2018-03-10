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    Международная федерация хоккея

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Чемпионат мира хоккею в Чехии. Архивное фото
    Чемпионат мира по хоккею в 2019 году примет Словакия
    13:46 15.05.2015
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    В Международной федерации хоккея также сообщили, что в 2020 году Чемпиона мира примет Швейцария.
    Вид на Пекин
    Фазель считает Пекин фаворитом в борьбе за право проведение зимней Олимпиады-2022
    06:49 05.01.2015
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    Исполком Международного олимпийского комитета в июле 2014 года утвердил Осло (Норвегия), Алма-Ату (Казахстан) и Пекин (Китай) кандидатами на право принять Олимпиаду в 2022 году, но 1 октября Норвегия отозвала свою заявку.
    Виктор Тихонов
    Виктор Тихонов. Справка
    09:48 24.11.2014
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    Советский хоккеист, выдающийся тренер, заслуженный тренер СССР Виктор Васильевич Тихонов родился 4 июня 1930 года в Москве.
    Хоккей
    Оман стал 73-м членом Международной федерации хоккея
    18:38 24.05.2014
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    Конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) принял в состав организации Комитет ледовых видов спорта Омана, сообщается на официальном сайте IIHF.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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