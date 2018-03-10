По словам министра иностранных дел Австрии, одним из первых последствий такого шага стала бы готовность Греции намного быстрее чем в настоящее время принимать помощь Евросоюза в решении миграционного кризиса.
Как сообщил Себастьян Курц, краткосрочной целью мировых стран должно стать долговременное перемирие на востоке Украины, а поставки оружия приведут к дальнейшей эскалации, поэтому от них необходимо отказаться.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".