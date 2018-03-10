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    МИД Австрии

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц
    Австрия выделит €2 млн гумпомощи жителям Донбасса
    12:58 04.01.2017
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    Министр европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии Себастьян Курц сообщил о гуманитарной помощи, находясь с визитом в Донбассе вместе с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.
    Флаги России и ЕС
    ЕС не должен допустить новой "холодной войны" против РФ - МИД Австрии
    21:54 13.02.2016
    340Мюнхенская конференция по безопасности
    Как заявил Кунц, нужно использовать венские переговоры по Сирии, которые начались, чтобы добиться дипломатического решения для Сирии. "Холодная война" должна остаться в истории.
    Флаг Австрии. Архивное фото
    Австрия вынуждена закрыть границы для беженцев - глава МИД
    00:59 11.02.2016
    130Мигранты штурмуют ЕС
    По словам министра иностранных дел Австрии, одним из первых последствий такого шага стала бы готовность Греции намного быстрее чем в настоящее время принимать помощь Евросоюза в решении миграционного кризиса.
    Стрельба в Хургаде
    МИД Австрии подтверждает, что двое австрийцев ранены в Хургаде
    00:29 09.01.2016
    215Нападение на отель в Хургаде
    По информации египетского министерства внутренних дел, двое террористов проникли в пятницу в одну из гостиниц в городе через ресторан, который выходит на улицу.
    Флаг Украины
    Поставки США оружия в Украину приведут к эскалации конфликта - МИД Австрии
    14:00 09.02.2015
    244Отношение мира к ситуации в Украине
    Как сообщил Себастьян Курц, краткосрочной целью мировых стран должно стать долговременное перемирие на востоке Украины, а поставки оружия приведут к дальнейшей эскалации, поэтому от них необходимо отказаться.
    Ополченцы и украинские военнослужащие в районе аэропорта Донецка. Архивное фото
    Поставки оружия в Украину являются неверным путем - МИД Австрии
    19:47 06.02.2015
    146Мюнхенская конференция по безопасности-2015
    Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц отметил, что жертв в Донбассе и так уже слишком много.
    Концерт Анны Нетребко. Архивное фото
    Austrian Airlines не в обиде на Нетребко
    11:49 10.12.2014
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    Представитель авиакомпании Austrian Airlines пояснили, что прекращение контракта с Анной Нетребко произошло раньше и не связано с поддержкой оперной дивы Донецкого оперного театра.
    Штаб-квартира ОБСЕ
    Глава МИД Австрии предложит страну в качестве председателя ОБСЕ на 2017 год
    12:23 04.12.2014
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    В заявлении МИД Австрии говорится, что глава внешнеполитического ведомства страны Себастьян Курц планирует сделать заявление о готовности Австрии принять в 2017 году председательство в ОБСЕ.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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