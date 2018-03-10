Бывший генсек ОПЕК Рене Ортис допускает, что в 2018 году не потребуется Алжирское соглашение, которое предусматривает сокращение на 1,8 миллиона баррелей в день от производства нефти со стороны ОПЕК и стран вне группы.
Согласно сообщению размещенному на сайте Лондонской фондовой биржи, собрание держателей евробондов состоится в офисах Clifford Chance на Банковой улице, 10 в Лондоне 5 июня 2017 года в 11:30 (по лондонскому времени).
По информации генерального директора DTEK Energy Всеволода Старухина, отрицательные показатели компании за год обусловлены экономически заниженными тарифами на электроэнергию и большой задолженностью государства перед компанией.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".