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    Лондонская фондовая биржа

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    ПриватБанк
    Владельцы евробондов "ПриватБанка" обратились в Лондонский суд
    06:10 12.11.2017
    838Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    Согласно информации Лондонской фондовой биржи, заявления касаются кредитных соглашений между Madison Pacific Trust Limited и "ПриватБанком", заключенных в рамках условий выпуска еврооблигаций.
    Бочки с нефтью. Архивное фото
    Бывший генсек ОПЕК очертил будущее цены на нефть
    06:35 07.11.2017
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    Бывший генсек ОПЕК Рене Ортис допускает, что в 2018 году не потребуется Алжирское соглашение, которое предусматривает сокращение на 1,8 миллиона баррелей в день от производства нефти со стороны ОПЕК и стран вне группы.
    ПриватБанк
    "ПриватБанк" проведет собрание держателей евробондов 5 июня в Лондоне
    16:18 15.05.2017
    182Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    Согласно сообщению размещенному на сайте Лондонской фондовой биржи, собрание держателей евробондов состоится в офисах Clifford Chance на Банковой улице, 10 в Лондоне 5 июня 2017 года в 11:30 (по лондонскому времени).
    Ситуация на Луганской ТЭС
    Убытки ДТЭК увеличились за год на 90%
    19:33 18.03.2016
    656Заявления МВФ и экономический кризис в Украине.
    По информации генерального директора DTEK Energy Всеволода Старухина, отрицательные показатели компании за год обусловлены экономически заниженными тарифами на электроэнергию и большой задолженностью государства перед компанией.
    Работа фондовой биржи
    Банк "Финансы и кредит" объявил дефолт по своим облигациям
    13:12 30.09.2015
    792Экономический кризис
    На время действия в банке временной администрации какие-либо выплаты по ценным бумагам осуществляться не будут, сообщил банк "Финансы и кредит" на сайте Лондонской фондовой биржи.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
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    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
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