По словам первого замглавы банка Александра Дубровина, практика применения международного права по отношению к банкам не предполагает такой формы обеспечения исков, как наложения ареста на корреспондентские или любые другие счета коммерческого банка.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.