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    еврооблигации

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    ПриватБанк
    Владельцы евробондов "ПриватБанка" обратились в Лондонский суд
    06:10 12.11.2017
    838Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    Согласно информации Лондонской фондовой биржи, заявления касаются кредитных соглашений между Madison Pacific Trust Limited и "ПриватБанком", заключенных в рамках условий выпуска еврооблигаций.
    Министр финансов Александр Данилюк
    Минфин: действия НБУ с еврооблигациями "ПриватБанка" законные
    16:35 28.01.2017
    382Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    Согласно информации министра финансов Украины Александра Данилюка, Национальный банк не имел права не делать списания, все происходило в четком соответствии с украинским законодательством.
    Отделение ПриватБанка в Киеве
    Замглавы "ПриватБанка": международные суды не вправе арестовывать счета
    19:23 20.01.2017
    930Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    По словам первого замглавы банка Александра Дубровина, практика применения международного права по отношению к банкам не предполагает такой формы обеспечения исков, как наложения ареста на корреспондентские или любые другие счета коммерческого банка.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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