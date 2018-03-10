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    евробонды

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Министерство финансов Украины
    Из жизни утопающих. Минфин готов разместить Евробонды
    07:26 11.09.2017
    800Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    Украинская власть все меньше верит в то, что МВФ даст кредит в этом году, поэтому ищет другие источники заимствований. Минфин впервые за 4 года решил выпустить еврооблигации.
    Доллары
    Украина выплатила проценты по евробондам на $505 млн - СМИ
    16:39 02.09.2017
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    Согласно информации, новые суверенные еврооблигации были выпущены 12 ноября 2015 года на общую сумму 11,95 миллиарда долларов с погашением в 2019-2027 годах под 7,75% годовых.
    ПриватБанк
    "ПриватБанк" проведет собрание держателей евробондов 5 июня в Лондоне
    16:18 15.05.2017
    182Эхо национализации "ПриватБанка": арест активов Коломойского
    Согласно сообщению размещенному на сайте Лондонской фондовой биржи, собрание держателей евробондов состоится в офисах Clifford Chance на Банковой улице, 10 в Лондоне 5 июня 2017 года в 11:30 (по лондонскому времени).
    Деньги
    Дефолт, долги, доверие. В мире уже не осталось никого, кто одолжит Украине
    16:14 26.09.2016
    13323Украина - РФ. Суд и дело на 3 миллиарда
    В календаре долговых выплат бюджета Украины образовался новый "пик". В 2021 году по внешним и внутренним долгам государство должно будет выплатить 13,5 млрд долларов. Эта цифра может увеличиться, если ВВП вырастет на 3% или нужно будет больше платить по реструктуризированным обязательствам.
    Александр Данилюк. Архивное фото
    Данилюк: Украина разместила евробонды с самой низкой в истории ставкой
    02:29 23.09.2016
    1015Новый транш: в ожидании чуда от МВФ
    По словам министра финансов Александра Данилюка, Украина разместила еврооблигации на 1 млрд долл. под гарантии США по самой низкой в истории Украины ставке в 1,471%.
    Флаг Украины на фоне герба России
    Киев до 4 марта должен подтвердить получение иска от РФ по евробондам - источник
    08:12 25.02.2016
    1009Отношения Киева и Москвы - когда закончится кризис?
    По информации собеседника РИА Новости, существует высокая вероятность того, что ответчик примет уведомление. Источник добавил, что Украине нужно будет "подготовить ответ, в котором они должны будут изложить свою позицию по делу".
    Министерство финансов Украины
    Украина начала обмен евробондов на $550 млн на "длинные" бумаги - источник
    16:32 25.11.2015
    239Списание госдолга Украины кредиторами
    Речь идет о выпуске на 250 миллионов долларов с погашением в 2015 году (купон 8% годовых) и о выпуске на 300 миллионов долларов с погашением в 2016 году (купон 9,375% годовых).
    Доллары
    СМИ: Украина выплатила купон на $60 млн по евробондам с погашением в 2021 г
    12:29 25.08.2015
    258Экономический кризис
    Согласно расписанию платежей, в сентябре Украина должна будет выплатить по евробондам порядка 500 миллионов долларов. В настоящее время Минфин не комментирует информацию.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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