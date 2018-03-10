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В календаре долговых выплат бюджета Украины образовался новый "пик". В 2021 году по внешним и внутренним долгам государство должно будет выплатить 13,5 млрд долларов. Эта цифра может увеличиться, если ВВП вырастет на 3% или нужно будет больше платить по реструктуризированным обязательствам.