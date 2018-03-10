Согласно сообщению размещенному на сайте Лондонской фондовой биржи, собрание держателей евробондов состоится в офисах Clifford Chance на Банковой улице, 10 в Лондоне 5 июня 2017 года в 11:30 (по лондонскому времени).
В календаре долговых выплат бюджета Украины образовался новый "пик". В 2021 году по внешним и внутренним долгам государство должно будет выплатить 13,5 млрд долларов. Эта цифра может увеличиться, если ВВП вырастет на 3% или нужно будет больше платить по реструктуризированным обязательствам.
По информации собеседника РИА Новости, существует высокая вероятность того, что ответчик примет уведомление. Источник добавил, что Украине нужно будет "подготовить ответ, в котором они должны будут изложить свою позицию по делу".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".