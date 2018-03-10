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    Миссисипи

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 16
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    Крушение военно-транспортного самолета в Миссисипи
    Значительно возросло число погибших при крушении военного самолета в США
    06:33 11.07.2017
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    По данным телеканала, количество погибших в результате крушения американского военного самолета в штате Миссисипи увеличилось до 16. Причины инцидента не установлены.
    Автомобиль полиции в США
    В Миссисипи в результате стрельбы погибли не менее 8 человек - СМИ
    20:16 28.05.2017
    335
    Среди убитых был заместитель местного шерифа. Как сообается, нападавший обошел три дома - два в городе Брукхейвен и один в местечке Бог-Читто - в округе Линкольн.
    Массовое захоронение в медицинском центре Университета Миссисипи
    Массовое захоронение обнаружено под медуниверситетом в США
    03:56 09.05.2017
    372
    В XIX - XX веках в медицинском центре университета Миссисипи располагалась психиатрическая лечебница. По данным местных властей, эксгумация и перезахоронение останков обойдутся в 21 млн долларов.
    Смертельное столкновение поезда с автобусом в американском штате Миссисипи
    Поезд протаранил пассажирский автобус в США. Кадры с места ЧП 
    05:19 08.03.2017
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    Инцидент произошел из-за того, что автобус с 43 пассажирами застрял на железнодорожном переезде. По последним данным, в результате происшествия погибли 4 человека.
    Столкновение поезда и автобуса в американском штате Миссисипи
    Масштабное ДТП в США: поезд протаранил автобус, есть погибшие и раненые
    00:07 08.03.2017
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    Автобус направлялся из штата Техас, в нем было около 50 пассажиров. На данный момент известно о четырех погибших. Обстоятельства произошедшего выясняются.
    Полицейский автомобиль в США. Архивное фото
    Самолет совершил экстренную посадку в штате Миссисипи
    01:59 26.11.2016
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    Самолет направлялся в Бирмингем, откуда он должен был забрать пассажиров, однако во время взлета у него отказал двигатель. В результате инцидента были повреждены крылья самолета.
    Провал в американском штате Миссисипи
    Провал в Миссисипи, где под землю рухнули 14 автомобилей 
    14:25 09.11.2015
    189
    В американском городе Меридиан полтора десятка автомобилей провалились под землю в образовавшуюся дыру. Глубина провала достигла десяти метров.
    Полиция. Архивное фото
    Подозреваемый в стрельбе в университете Миссисипи покончил с собой
    08:52 15.09.2015
    90
    В полиции уточняют, что преподаватель, устроивший стрельбу, пытался скрыться от сотрудников правопорядка, которые вели преследование. Позднее он остановил автомобиль, покинул его и, по предварительной информации, застрелился.
    Полиция. Архивное фото
    Стрельба произошла на территории университета Миссисипи
    19:47 27.08.2015
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    Информация о пострадавших пока не поступала. На сайте университете сообщается, что занятия возобновятся в 14.00 по местному времени. Личность стрелка, а также мотивы его действий также не установлены.
    Короля блюза Би Би Кинга проводили в последний путь
    Би Би Кинга проводили в последний путь 
    11:34 31.05.2015
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    Похороны прошли в баптистской церкви Bell Grove. Би Би Кинг скончался 14 мая в своем доме в Лас-Вегасе в возрасте 89 лет. Он страдал острой формой диабета.
    Полиция США
    Двоих полицейских застрелили в американском штате Миссисипи
    08:28 10.05.2015
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    Инцидент произошла в городе Хаттисберг в субботу вечером по местному времени, обоих пострадавших доставили в больницу, медики констатировали их смерть.
    Торнадо в США
    Жертвами торнадо на юге США стали четыре человека
    02:23 24.12.2014
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    Несколько торнадо сформировались на территории южных штатов Луизиана, Джорджия и Миссисипи. Шериф округа Джонс сообщил, что на его территории погибли двое людей, которые находились в доме на колесах в момент непогоды.
    Торнадо обрушился на штат Миссисипи
    Число жертв торнадо в США возросло до 17 человек
    09:13 30.04.2014
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    По меньшей мере 17 человек стали жертвами торнадо, обрушившегося на американские штаты Алабама и Миссисипи.
    Три человека стали жертвами торнадо в штатах Миссисипи и Алабама
    08:29 29.04.2014
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    Торнадо обрушился на округ Лаймстоун в Алабаме, а в соседнем штате Миссисипи пострадал город Тупело.
    Несколько торнадо обрушились на штат Миссисипи, сообщают СМИ
    07:51 29.04.2014
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    Шторм, повлекший гибель 16 человек в нескольких американских штатах в выходные, достиг Миссисипи, откуда уже поступают сообщения о нескольких торнадо.
    Штат Миссисипи запретил рабство лишь после выхода фильма "Линкольн"
    07:39 19.02.2013
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    Власти американского штата Миссисипи официально ратифицировали 13-ю поправку к Конституции США спустя 148 лет после ее принятия; отсутствие надлежащей ратификации было обнаружено лишь после выхода на экраны кинофильма "Линкольн".
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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