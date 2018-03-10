В полиции уточняют, что преподаватель, устроивший стрельбу, пытался скрыться от сотрудников правопорядка, которые вели преследование. Позднее он остановил автомобиль, покинул его и, по предварительной информации, застрелился.
Несколько торнадо сформировались на территории южных штатов Луизиана, Джорджия и Миссисипи. Шериф округа Джонс сообщил, что на его территории погибли двое людей, которые находились в доме на колесах в момент непогоды.
Власти американского штата Миссисипи официально ратифицировали 13-ю поправку к Конституции США спустя 148 лет после ее принятия; отсутствие надлежащей ратификации было обнаружено лишь после выхода на экраны кинофильма "Линкольн".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".