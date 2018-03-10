По данным СМИ, нахождение морских пехотинцев США в Сирии временное. Вместе с военнослужащими в Сирии размещена также тяжелая артиллерия, так как при поддержке операции по освобождению Ракии планируется применять гаубицы M777.
С марта город Ракка на севере Сирии находится в руках джихадистов группировки "Исламское государство". Кадры повседневной жизни на улицах Ракки были сняты скрытой камерой одной из жительниц по имени Рагад.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".