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    Ракка (город)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
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    Американский военный
    Морпехи США штурмуют сирийскую Ракку
    22:09 06.06.2017
    652Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    В коалиции во главе с США сообщили, что альянс оппозиции "Сирийские демократические силы" (SDF) вошел в Ракку в рамках операции по освобождению города.
    Последствия обстрела в Сирии. Архивное фото
    Более 30 беженцев погибли из-за ударов коалиции в пригороде Ракки - СМИ
    02:17 06.06.2017
    41Военная кампания против "Исламского государства"
    По данным СМИ, беженцы были обстреляны с воздуха, когда пытались на лодках по Евфрату покинуть контролируемые террористами "Исламского государства" территории.
    Американские солдаты. Архивное фото
    Несколько сотен морпехов США прибыли в Сирию для освобождения Ракки
    02:29 09.03.2017
    203Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    По данным СМИ, нахождение морских пехотинцев США в Сирии временное. Вместе с военнослужащими в Сирии размещена также тяжелая артиллерия, так как при поддержке операции по освобождению Ракии планируется применять гаубицы M777.
    Ситуация в Сирии
    Операция "Гнев Евфрата": курды продвинулись на 10 км в сторону Ракки - СМИ
    20:57 06.11.2016
    1522Военная кампания против "Исламского государства"
    Согласно информации, в первый же день операции курды предприняли наступление на позиции "Исламского государства" сразу по двум направлениям - в районе населенных пунктов Сулук и Айн Исса.
    Министр обороны США Эштон Картер
    США обсуждают с Турцией участие в освобождении "столицы ИГ" Ракки
    01:14 03.11.2016
    71Вооруженный конфликт в Сирии.
    США продолжают переговоры с Турцией по поводу возможного участия в будущей операции по освобождению сирийской Ракки от террористической организации "Исламское государство", сообщил глава Пентагона.
    Самолеты ВКС РФ на авиабазе Хмеймим в Сирии
    Российский Су-34 разбомбил место сбора командиров ИГ в Сирии
    13:40 30.12.2015
    1133Сирия: военное противостояние.
    Российская авиация нанесла удар по объекту, где собирались главы боевиков "Исламского государства". Сообщается, что наводка была получена летчиками от сирийской оппозиции.
    Корабли Каспийской флотилии выполнили пуски крылатых ракет по позициям боевиков ИГ в Сирии
    РФ нанесла удары крылатыми ракетами по позициям ИГ в Ракке - СМИ
    12:37 17.11.2015
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    Агентство Рейтер и издание Le Monde со ссылкой на свои источники сообщают, что удары по позициям "Исламского государства" в Сирии наносились с российских кораблей.
    Нанесение авиаударов в сирийских провинциях Ракка и Алеппо. Видео
    Нанесение авиаударов в сирийских провинциях Ракка и Алеппо 
    20:18 09.10.2015
    956Сирия: военное противостояние.
    В пятницу российская авиация нанесла удары по штабу группировки формирования "Лива-аль-Хак" в Сирии, уничтожив около 200 боевиков и двух полевых командиров "Исламского государства".
    Ситуация в Сирии
    В результате авиаударов по городу Ракка в Сирии погибли 23 человека
    17:01 25.11.2014
    91Военная кампания против "Исламского государства"
    По столице боевиков, городу Ракка, ВВС Сирии нанесли серию авиаударов, есть жертвы.
    Пшеница
    Боевики ИГ похитили более миллиона тонн зерна в Ираке
    16:47 18.11.2014
    78Военная кампания против "Исламского государства"
    Террористы вывезли более миллиона тонн пшеницы и ячменя из провинции Ниневия в Ираке в сирийские города Ракка и Дейр-эз-Зор.
    Территория ИГ: жизнь по законам шариата. Видео
    Территория ИГ: жизнь по законам шариата 
    01:55 27.09.2014
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    С марта город Ракка на севере Сирии находится в руках джихадистов группировки "Исламское государство". Кадры повседневной жизни на улицах Ракки были сняты скрытой камерой одной из жительниц по имени Рагад.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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