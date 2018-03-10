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    Су-34

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
    Климкин оценил инцидент с российским Су-34 в Турции с украинской позиции
    23:16 31.01.2016
    1406РФ и США: железный занавес
    Комментируя тему интеграции Украины в НАТО, глава внешнеполитического ведомства напомнил о российском бомбардировщике Су-24, сбитом на границе Турции и Сирии в прошлом году.
    Самолеты ВКС РФ на авиабазе Хмеймим в Сирии
    Российский Су-34 разбомбил место сбора командиров ИГ в Сирии
    13:40 30.12.2015
    1133Сирия: военное противостояние.
    Российская авиация нанесла удар по объекту, где собирались главы боевиков "Исламского государства". Сообщается, что наводка была получена летчиками от сирийской оппозиции.
    Российская боевая авиация на авиабазе Хмеймим в Сирии
    ВКС РФ по наводке сирийской оппозиции уничтожили крупный склад "Джебхат ан-Нусры"
    16:55 09.11.2015
    372Сирия: военное противостояние.
    Координаты склада "Джебхата", по его словам, МО РФ получило от сирийской оппозиции. Удар был нанесен в районе населенного пункта Мхин провинции Хомс.
    Российские самолеты в аэропорту Латакии
    Российская авиация на аэродроме в Латакии 
    14:23 10.10.2015
    774Сирия: военное противостояние.
    На аэродроме базируются самолеты РФ Су-34, Су-24 и Ан-32, которые совершают боевые вылеты для уничтожения наземных целей террористической группировки ИГ.
    За сутки в Сирии совершено 25 вылетов Су-34, Су-24М и Су-25 - Минобороны РФ
    Боевые вылеты авиации РФ с базы "Хмеймим" в Сирии 
    16:06 05.10.2015
    596Сирия: военное противостояние.
    Российская авиация за сутки совершила 25 вылетов и нанесла удары по 9 объектам террористов "Исламского государства" в Сирии, сообщил журналистам в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
    Ситуация в Сирии
    РФ использует против ИГ в Сирии корректируемую через ГЛОНАСС авиабомбу - ВКС
    15:09 03.10.2015
    938Сирия: военное противостояние.
    Согласно информации, точность попадания бомбы составляет плюс-минус два метра независимо от погодных условий и времени года. Это позволяет точно уничтожать объекты боевиков и исключать потери среди мирного населения.
    Истребитель Су-34
    На Дальний Восток Россия в 2015 г отправит 30 боевых самолетов
    04:18 16.01.2015
    261
    В Хабаровский, Приморский и Камчатский края России запланирована поставка 30 новых истребителей, штурмовиков и бомбардировщиков. Туда же направят вертолеты Ка-52.
    Самолеты ТУ-95. Архивное фото
    НАТО заявляет об активности российских ВВС над Европой
    22:28 29.10.2014
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    Как утверждает НАТО, в среду системы радиолокационного обнаружения НАТО выявили восемь самолетов РФ над Северным морем.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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