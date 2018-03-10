Российская авиация за сутки совершила 25 вылетов и нанесла удары по 9 объектам террористов "Исламского государства" в Сирии, сообщил журналистам в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Согласно информации, точность попадания бомбы составляет плюс-минус два метра независимо от погодных условий и времени года. Это позволяет точно уничтожать объекты боевиков и исключать потери среди мирного населения.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".