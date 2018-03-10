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    Ямал

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Режиссер Олег Сенцов
    "Загремел в ШИЗО". Осужденный в РФ Сенцов попал в изолятор на Ямале
    20:57 13.11.2017
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    По сведениям правозащитника, в колонию к Олегу Сенцову в понедельник ездил адвокат Дмитрий Динзе, представляющий его интересы. Юрист пока не комментирует подробности содержания своего клиента на Ямале.
    Новое видео с места катастрофы Ми-8 на Ямале. Видео
    Новое видео с места катастрофы Ми-8 на Ямале 
    23:23 22.10.2016
    151Крушение вертолета Ми-8 на Ямале
    В Пуровском районе возле поселка Уренгой 21 октября упал вертолет Ми-8 авиакомпании "Скол". На борту находились три члена экипажа и 19 пассажиров. В результате ЧП весь экипаж и 16 пассажиров погибли. Еще три человека выжили. Их госпитализировали.
    Крушение вертолета Ми-8 на Ямале
    В результате жесткой посадки вертолета в РФ погибли 19 человек
    08:50 22.10.2016
    1350Крушение вертолета Ми-8 на Ямале
    Ранее сообщалось о 21 жертве крушения. Когда информацию удалось уточнить, число погибших сократилось до 19. Они оказались сотрудниками подрядной организации "Роснефти".
    Крушение вертолета Ми-8 на Ямале
    Вертолет Ми-8 потерпел крушение на Ямале в РФ, погиб 21 человек
    02:37 22.10.2016
    336Крушение вертолета Ми-8 на Ямале
    В результате жесткой посадки вертолета Ми-8, по предварительным данным, погиб 21 человек, один человек был эвакуирован с места трагедии. Вертолет получил сильные повреждения фюзеляжа, у него обломилась хвостовая балка, сломаны несущие хвостовые винты.
    Шаровая молния
    Шаровая молния убила семилетнего ребенка в России
    09:17 18.08.2016
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    Сообщается, что на Ямале в чум залетела шаровая молния, взорвавшаяся внутри. Погиб семилетний мальчик. Ожоги второй и третьей степени получили находившиеся вместе с ним 12-летняя и 16-летняя девочки.
    В Сибири обнаружены гигантские кратеры неизвестного происхождения. Видео
    В Сибири обнаружены гигантские кратеры неизвестного происхождения 
    16:02 25.02.2015
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    На полуострове Ямал в Сибири обнаружены новые гигантские кратеры неизвестного происхождения. Один из них заполнен водой и достигает ста метров в диаметре, сообщает канал RT.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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