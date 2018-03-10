По сведениям правозащитника, в колонию к Олегу Сенцову в понедельник ездил адвокат Дмитрий Динзе, представляющий его интересы. Юрист пока не комментирует подробности содержания своего клиента на Ямале.
В Пуровском районе возле поселка Уренгой 21 октября упал вертолет Ми-8 авиакомпании "Скол". На борту находились три члена экипажа и 19 пассажиров. В результате ЧП весь экипаж и 16 пассажиров погибли. Еще три человека выжили. Их госпитализировали.
В результате жесткой посадки вертолета Ми-8, по предварительным данным, погиб 21 человек, один человек был эвакуирован с места трагедии. Вертолет получил сильные повреждения фюзеляжа, у него обломилась хвостовая балка, сломаны несущие хвостовые винты.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".