РАН выступает за тесное сотрудничество с НАН Украины, одним из вариантов взаимодействия может стать придание будущему Крымскому научному центру РАН статуса совместного с украинскими учеными, заявил президент РАН Фортов.
Новый научный центр в составе РАН планируется создать на базе научно-исследовательских институтов, расположенных в Крыму. Академия наук должна будет направить соответствующее предложение президенту России и правительству РФ.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".