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    Российская академия наук

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 9
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    В Сибири обнаружены гигантские кратеры неизвестного происхождения. Видео
    В Сибири обнаружены гигантские кратеры неизвестного происхождения 
    16:02 25.02.2015
    879
    На полуострове Ямал в Сибири обнаружены новые гигантские кратеры неизвестного происхождения. Один из них заполнен водой и достигает ста метров в диаметре, сообщает канал RT.
    Пожар в библиотеке Института общественных наук в Москве
    Директор ИНИОН опроверг версию о поджоге библиотеки ради застройки
    04:30 02.02.2015
    61
    По словам директора ИНИОН, поджог библиотеки с такими мотивами не имеет смысла. Эта земля является федеральной собственностью, а Владимир Путин объявил мораторий на земли Академии наук.
    Здания Российской академии наук (РАН)
    Представительство РАН появится в Крыму
    13:01 08.04.2014
    92Присоединение Крыма к РФ
    Президиум Российской академии наук (РАН) на заседании во вторник принял решение образовать представительство РАН в Крыму, это будет первым шагом к созданию Крымского научного центра.
    Владимир Фортов
    Фортов: РАН настроена на широкую работу с Академией наук Украины
    19:10 07.04.2014
    16Отношения Украины и России
    РАН выступает за тесное сотрудничество с НАН Украины, одним из вариантов взаимодействия может стать придание будущему Крымскому научному центру РАН статуса совместного с украинскими учеными, заявил президент РАН Фортов.
    Карадагский природный заповедник
    Карадагский заповедник планируется включить в Крымский центр РАН
    16:20 04.04.2014
    93Присоединение Крыма к РФ
    Карадагский природный заповедник в Крыму планируется включить в состав будущего Крымского научного центра Российской академии наук.
    Здания Российской академии наук (РАН)
    РАН предложит создать Крымский научный центр
    14:45 01.04.2014
    10Присоединение Крыма к РФ
    Новый научный центр в составе РАН планируется создать на базе научно-исследовательских институтов, расположенных в Крыму. Академия наук должна будет направить соответствующее предложение президенту России и правительству РФ.
    Владимир Фортов
    Глава РАН обсудит с НАН Украины переход крымских институтов
    13:43 27.03.2014
    24Присоединение Крыма к РФ
    Президент Российской академии наук Владимир Фортов намерен в пятницу обсудить с руководством Национальной академии наук Украины вопрос о возможном переходе крымских институтов в состав РАН.
    Владимир Фортов
    Научный центр РАН может появиться в Крыму
    16:28 25.03.2014
    7Присоединение Крыма к РФ
    Научный центр Российской академии наук может быть создан в Крыму, сообщил журналистам президент РАН Владимир Фортов.
    Крымские астрономы просят включить их в состав РАН
    11:07 24.03.2014
    3Присоединение Крыма к РФ
    Сотрудники Крымской астрофизической обсерватории обратились к президенту Российской академии наук Владимиру Фортову с просьбой включить обсерваторию в состав российских учреждений науки.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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