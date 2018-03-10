наверх
10.03.201809:01
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Фиджи

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 14
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Сейсмограмма. Архивное фото
    У берегов Фиджи и Тонга произошли мощные землетрясения
    05:53 19.08.2017
    84
    Эпицентр землетрясения располагался в 286 километрах к востоку от города Сува. Очаг залегал на глубине 530 километров. Информации о возможных жертвах пока не поступало.
    Сейсмограмма. Архивное фото
    Предупреждение о цунами объявлено близ островов Фиджи после землетрясения
    00:52 04.01.2017
    90Суперштормы накрыли Европу
    Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в южной части Тихого океана в районе островов Фиджи. Эпицентр землетрясения располагался в 221 километре к юго-западу от города Нади на островах Фиджи.
    Фиджи. Архивное фото
    На пляже Фиджи нашли человеческую голову
    10:58 05.07.2016
    263
    Туристы заявили, что читали сообщения о гибели россиян на острове, части тел которых также были найдены обернутыми в зеленую ткань. Они и заметили зеленый сверток на мелководье.
    Фиджи. Архивное фото
    На Фиджи обнаружили останки двух погибших россиян
    08:57 04.07.2016
    609
    Заведующий консульским отделом в Канберре Эдуард Шакиров уточнил, что на данный момент получена официальная информация о том, что найденные останки в акватории Натадола-Бич, принадлежат гражданам РФ.
    Курорт Фиджи. Архивное фото
    Супружескую пару из России убили на Фиджи
    19:50 03.07.2016
    1636
    Юрий Шипулин и его жена Наталия из Рязани считались пропавшими с середины минувшего месяца. На прошлой неделе на берегу одного из пляжей Фиджи были найдены останки тел.
    Сбербанк во Львове после поджога
    Фотоитоги 22 февраля: драка на Майдане, поджог во Львове и Порошенко в Виннице 
    18:00 22.02.2016
    401
    В ночь на понедельник нападения на банки, начавшиеся в Киеве в субботу, 20 февраля, продолжились во Львове. В понедельник также начала работу патрульная полиция в Виннице. Присягу новых копов принимали президент и спикер Верховной Рады.
    В результате тропического циклона на Фиджи погибли 20 человек
    Фиджи после мощного урагана: разрушения и жертвы 
    11:20 22.02.2016
    183
    Урагану "Уинстон" была присвоена пятая, наивысшая категория мощности. Скорость ветра превышала 200 километров в час, а скорость порывов — 300 километров в час.
    Ураган
    Число жертв обрушившегося на Фиджи урагана "Уинстон" достигло 20
    07:38 22.02.2016
    164Природные катаклизмы по всему миру.
    На островах закрыты школы, международное авиасообщение прервано. Наиболее сильные порывы ураганного ветра достигали скорости 325 километров в час. Власти учредили центры эвакуации.
    Тайфун. Архивное фото
    Число жертв тропического циклона на Фиджи достигло 5 человек
    06:45 21.02.2016
    209Природные катаклизмы по всему миру.
    Премьер-министр Фиджи Фрэнк Баинимарама подтвердил, что стихия унесла жизни пяти человек. Урагану была присвоена самая высокая, пятая степень опасности. Правительство объявило о введении режима стихийного бедствия на 30 дней.
    Ураган. Волна. Архивное фото
    Разрушительный ураган "Уинстон" приближается к островам Фиджи
    06:37 20.02.2016
    129Природные катаклизмы по всему миру.
    В настоящий момент ураган продвигается со скоростью 220 километров в час. "Уинстон" уже нанес сильный ущерб на группе островов Вавау, принадлежащих королевству Тонга.
    Сборная Фиджи забила сборной Микронезии 38 голов на Тихоокеанских играх
    Сборная Фиджи забила 38 голов в матче на Тихоокеанских играх 
    11:11 06.07.2015
    226
    Сборная Микронезии потерпела сокрушительное поражение от соперников по Тихоокеанских играх. Футболисты пропустили 38 безответных голов.
    Сейсмограмма. Архивное фото
    Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в районе островов Фиджи
    10:17 16.06.2015
    134Природные катаклизмы по всему миру.
    Толчки были зафиксированы в 06.16 по времени UTC. Эпицентр землетрясения располагался в 36 километрах к северу-западу от острова Ндой архипелага Фиджи.
    Сейсмограмма. Архивное фото
    Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в районе островов Фиджи
    21:15 28.04.2015
    103
    Толчки были зафиксированы в 16.39 по времени UTC. Эпицентр землетрясения располагался в 29 километрах к югу от острова Ндой архипелага Фиджи. Очаг залегал на глубине 579 километров.
    Тихий океан
    Землетрясение магнитудой 6,9 произошло на юге Тихого океана
    22:29 01.11.2014
    81
    Землетрясение магнитудой 6 и выше считается сильным и может привести к значительным разрушениям. Подземные толчки такой силы в море могут вызвать цунами.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Все теги