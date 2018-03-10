В ночь на понедельник нападения на банки, начавшиеся в Киеве в субботу, 20 февраля, продолжились во Львове. В понедельник также начала работу патрульная полиция в Виннице. Присягу новых копов принимали президент и спикер Верховной Рады.
Премьер-министр Фиджи Фрэнк Баинимарама подтвердил, что стихия унесла жизни пяти человек. Урагану была присвоена самая высокая, пятая степень опасности. Правительство объявило о введении режима стихийного бедствия на 30 дней.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".