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    циклон

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Пассажир лайнера опубликовал кадры страшного шторма. Видео
    Круизный лайнер попал в страшный шторм у восточного побережья США 
    08:32 11.01.2018
    890
    В сети появились кадры с круизного лайнера Norwegian Breakaway, попавшего в сильнейший шторм. На кадрах, снятых и смонтированных одним из пассажиров, видны огромные волны за бортом, ветер с метелью, затопленные коридоры корабля.
    Циклон Дебби в Австралии: серферы в городе и акула на асфальте
    Циклон "Дебби" в Австралии: серферы на улицах, акула на асфальте 
    11:33 31.03.2017
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    В Австралии из-за циклона "Дебби" 48 тысяч человек остались без света, улицы залиты водой, по которым снуют серферы, а на асфальт из океана выкинуло акулу.
    Изображение циклона со спутников НАСА. Архивное фото
    Тропический циклон "Колин" обрушится на юго-восток США
    03:38 06.06.2016
    218Природные катаклизмы по всему миру.
    От места своего образования - в Мексиканском проливе, к северу от полуострова Юкатан - циклон двинется на северо-восток и к вечеру понедельника достигнет Флориды.
    Снегопад. Архивное фото
    Мощный циклон с сильным снегопадом обрушился на Камчатку
    02:35 21.03.2016
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    Мощный циклон пришел на Камчатку в воскресенье утром и принес на полуостров сильный снег и ветер. Улучшение погоды синоптики прогнозируют только к вечеру вторника.
    Тайфун. Архивное фото
    Число жертв тропического циклона на Фиджи достигло 5 человек
    06:45 21.02.2016
    209Природные катаклизмы по всему миру.
    Премьер-министр Фиджи Фрэнк Баинимарама подтвердил, что стихия унесла жизни пяти человек. Урагану была присвоена самая высокая, пятая степень опасности. Правительство объявило о введении режима стихийного бедствия на 30 дней.
    Тропический циклон обрушился на Австралию
    Тропический циклон обрушился на Австралию 
    18:38 22.03.2015
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    На север Австралии обрушился циклон Натан — он принёс ливни и порывы ветра скоростью более 40 м/с.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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