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    торнадо

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 15
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    Огненный торнадо
    Появились уникальные кадры огненного торнадо в Португалии 
    14:49 19.10.2017
    309
    Во время масштабных лесных пожаров в центральной части Португалии местные спасатели сняли редкое природное явление - огненный торнадо. Кадры были размещены на канале Storyful News в Youtube в среду.
    Последствия торнадо в США. Архивное фото
    По меньшей мере 30 человек пострадали из-за торнадо в штате Оклахома в США
    04:50 07.08.2017
    51
    Торнадо обрушился на город Талса в воскресенье в час ночи по местному времени (09.00 по Киеву). Первоначально буря оставила более 11 тысяч человек без электричества, однако на данный момент без света остаются порядка 4,3 тысячи человек.
    Мощный торнадо привёл к гибели пяти человек в Техасе
    Появилось видео разрушительного торнадо в Техасе 
    19:47 30.04.2017
    371В Украину движется смертельный ураган
    В американском штате Техас в результате обрушившегося торнадо погибли по меньшей мере пять человек. Было зафиксировано не менее трех торнадо, в результате которых 50 человек были госпитализированы.
    Последствия торнадо в г. Олбани, штат Джорджия, США
    Олбани, штат Джорджия: последствия торнадо 
    09:10 25.01.2017
    179
    По данным СМИ, число жертв торнадо на юго-востоке США составило 18 человек. В штате Джорджия объявлен режим ЧП. На фото - последствия удара стихии в городе Олбани.
    Последствия торнадо в США
    Число жертв торнадо в США достигло 18 человек
    04:15 23.01.2017
    91Суперштормы накрыли Европу
    Представитель агентства по чрезвычайным ситуациям штата Джорджия Кэтрин Хоуден сообщила о новых жертвах торнадо в штате, подтвердив гибель еще трех человек.
    Торнадо. Архивное фото
    В США в результате торнадо погибли 11 человек, 23 ранены - СМИ
    21:05 22.01.2017
    70
    Согласно информации представителя местной службы по чрезвычайным ситуациям Кэтрин Хоуден, люди погибли в трех округах центральной части американского штата Джорджия.
    Изображение циклона со спутников НАСА. Архивное фото
    Тропический циклон "Колин" обрушится на юго-восток США
    03:38 06.06.2016
    218Природные катаклизмы по всему миру.
    От места своего образования - в Мексиканском проливе, к северу от полуострова Юкатан - циклон двинется на северо-восток и к вечеру понедельника достигнет Флориды.
    Торнадо в США. Архивное фото
    Два человека погибли из-за торнадо на юге США - ТВ
    04:55 10.05.2016
    100Природные катаклизмы по всему миру.
    По словам директора по чрезвычайным ситуациям округа Гарвин Бада Рэмминга (Bud Ramming), недалеко от одноименной столицы штата было найдено тело мужчины приблизительно 70 лет. Власти также подтвердили смерть другого мужчины в округе Джонстон.
    Вашингтон. Архивное фото
    В Вашингтоне объявлено предупреждение о торнадо
    03:44 25.02.2016
    128Природные катаклизмы по всему миру.
    Согласно сообщению Национальной службы погоды США, сильный грозовой шторм пришел в американскую столицу и ее пригороды. В городе и окрестностях также действуют предупреждения о возможных подтоплениях и о плохой погоде.
    Не менее 3 человек стали жертвами торнадо в США. Видео
    Не менее 3 человек стали жертвами торнадо на юге США 
    04:00 24.02.2016
    212Природные катаклизмы по всему миру.
    Торнадо прошелся по стоянке для автофургонов в городе Конвент в Луизиане, в результате чего погибли два человека, около 30 получили травмы разной степени тяжести, семь из них в тяжелом состоянии.
    Последствия торнадо в Алабаме
    Мощный торнадо обрушился на американский штат Алабама
    03:32 26.12.2015
    130Природные катаклизмы по всему миру.
    В ряде районов Алабамы действует сразу несколько "красных", то есть самые серьезных предупреждений о плохой погоде. Национальная метеослужба предупреждает об опасности наводнений и ливневых дождях.
    Торнадо в Техасе
    Мощный торнадо в Техасе 
    14:42 10.05.2015
    371
    Торнадо, грады и наводнения обрушились на этой неделе на центральную часть США. Больше всего пострадал штат Оклахома, где травмы получили 12 человек, разрушены несколько жилых домов.
    Торнадо. Архивное фото
    Торнадо в Техасе разрушил несколько домов
    13:16 10.05.2015
    52
    Торнадо, грады и наводнения обрушились на этой неделе на центральную часть США. Больше всего пострадал штат Оклахома, где травмы получили 12 человек, разрушены несколько жилых домов.
    Торнадо обрушился на штат Миссисипи
    Один человек погиб и более 30 пострадали из-за торнадо в Германии
    12:12 06.05.2015
    644
    В результате стихии одна женщина госпитализирована в больницу в Ростоке в тяжелом состоянии, 26-летний молодой человек погиб в Гамбурге, когда на его автомобиль упали куски крыши соседнего здания, его беременная подруга, которая также находилась в машине, ранена.
    Последствия торнадо в Оклахоме
    Последствия торнадо в Оклахоме 
    19:43 27.03.2015
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    Один торнадо был зафиксирован в среду в Тулзе, другой — в расположенном неподалеку городе Мур. Несколько торнадо были зафиксированы в штате Арканзас
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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