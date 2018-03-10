Торнадо обрушился на город Талса в воскресенье в час ночи по местному времени (09.00 по Киеву). Первоначально буря оставила более 11 тысяч человек без электричества, однако на данный момент без света остаются порядка 4,3 тысячи человек.
По словам директора по чрезвычайным ситуациям округа Гарвин Бада Рэмминга (Bud Ramming), недалеко от одноименной столицы штата было найдено тело мужчины приблизительно 70 лет. Власти также подтвердили смерть другого мужчины в округе Джонстон.
Согласно сообщению Национальной службы погоды США, сильный грозовой шторм пришел в американскую столицу и ее пригороды. В городе и окрестностях также действуют предупреждения о возможных подтоплениях и о плохой погоде.
В результате стихии одна женщина госпитализирована в больницу в Ростоке в тяжелом состоянии, 26-летний молодой человек погиб в Гамбурге, когда на его автомобиль упали куски крыши соседнего здания, его беременная подруга, которая также находилась в машине, ранена.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".