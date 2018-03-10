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    взломы

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Во Вьетнаме взломали защиту iPhone X. Видео
    Специалисты нетрадиционно взломали защиту iPhone X во Вьетнаме 
    23:39 11.11.2017
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    Сотрудники компании Bkav, занимающейся разработками в области кибербезопасности, смогли обойти систему идентификации пользователя Face ID на новом смартфоне iPhone X.
    Взрыв в лондонском метро
    О чем пишут в мире: теракт в Лондоне, пуск ракеты КНДР, смерть легенды кино
    13:57 16.09.2017
    237Лондон. Наезд авто на пешеходов
    На первых полосам мировых СМИ – самые резонансные события: пятый по счету теракт в столице Великобритании и его последствия, угроза со стороны КНДР, смерть легендарного американского актера Гарри Дин Стэнтона.
    Здание Министерства иностранных дел РФ
    Сайт МИД РФ работает без сбоев после атаки хакеров
    06:10 24.10.2016
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    Согласно заявлению российского внешнеполитического ведомства, попытка взлома неизвестными хакерами сайта министерства "не привела к остановке сайта, он всегда работал".
    Хакерская атака
    Хакеры взломали сайт Днепропетровского горсовета
    15:30 20.09.2015
    291Немирное перемирие на Донбассе.
    Согласно информации, на сайте Днепропетровского городского совета были размещены призывы к лидерам так называемых ДНР и ЛНР прекратить военный конфликт на Донбассе.
    Шиитские повстанцы-хуситы в Йемене
    Хуситы опубликовали секретные документы МИД Саудовской Аравии
    08:43 23.05.2015
    368Военная кампания в Йемене
    Хакеры выкрали досье на десятки сотрудников МИД, а также членов королевской семьи, секретные телеграммы, информацию о структуре МИД королевства и пр. Многие документы уже появились в открытом доступе в интернете.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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