На первых полосам мировых СМИ – самые резонансные события: пятый по счету теракт в столице Великобритании и его последствия, угроза со стороны КНДР, смерть легендарного американского актера Гарри Дин Стэнтона.
Хакеры выкрали досье на десятки сотрудников МИД, а также членов королевской семьи, секретные телеграммы, информацию о структуре МИД королевства и пр. Многие документы уже появились в открытом доступе в интернете.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".