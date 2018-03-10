После инцидента полиция эвакуировала людей с центрального вокзала. При этом, по информации СМИ, людей вывели и с главной площади города – "Гран пляс", а также из торговой галереи "Сент-Юбер", расположенной рядом с площадью и чуть ближе к центральному вокзалу.
Как отметил замначальника департамента пассажирских перевозок дальнего следования "Укрзализныци" Александр Красноштан, формат был изменен на "восток" и "запад", а при выходах на платформы установили соответствующие указатели.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".