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После инцидента полиция эвакуировала людей с центрального вокзала. При этом, по информации СМИ, людей вывели и с главной площади города – "Гран пляс", а также из торговой галереи "Сент-Юбер", расположенной рядом с площадью и чуть ближе к центральному вокзалу.