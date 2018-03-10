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    вокзалы

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Ситуация после взрыва в Брюсселе
    Устроивший взрыв в Брюсселе выкрикивал лозунги исламистов – очевидец
    00:10 21.06.2017
    94Неспокойная Европа. Нападение на военных в Брюсселе
    По словам очевидца, неизвестный, устроивший взрыв на центральном вокзале в Брюсселе, выкрикивал лозунги, связанные с радикальным исламизмом, потом закричал "Аллах Акбар!" и устроил взрыв.
    Полиция эвакуировала людей с главной площади Брюсселя
    Полиция эвакуировала людей с главной площади Брюсселя
    23:52 20.06.2017
    135Неспокойная Европа. Нападение на военных в Брюсселе
    После инцидента полиция эвакуировала людей с центрального вокзала. При этом, по информации СМИ, людей вывели и с главной площади города – "Гран пляс", а также из торговой галереи "Сент-Юбер", расположенной рядом с площадью и чуть ближе к центральному вокзалу.
    Железнодорожный вокзал в Киеве
    На киевском ж/д вокзале изменили формат объявления о нумерации вагонов поезда
    22:27 17.12.2016
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    Как отметил замначальника департамента пассажирских перевозок дальнего следования "Укрзализныци" Александр Красноштан, формат был изменен на "восток" и "запад", а при выходах на платформы установили соответствующие указатели.
    Одесситы спели Землянку на жд вокзале. Видео
    Одесситы на вокзале спели "Смуглянку" 
    02:12 28.11.2016
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    В воскресенье в Одессе состоялся флешмоб по исполнению песен советских лет. На железнодорожном вокзале спели песню "Смуглянка" из знаменитого кинофильма Леонида Быкова "В бой идут одни старики".
    В Будапеште закрыли вокзал из-за наплыва мигрантов. Видео
    В Будапеште закрыли вокзал из-за наплыва мигрантов 
    14:15 01.09.2015
    281Мигранты штурмуют ЕС
    Венгрия во вторник временно закрыла восточный вокзал Будапешта. Причина - наплыв в страну мигрантов, которые поджидают любой поезд и берут его приступом, чтобы продолжить свой путь.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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