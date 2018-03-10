В пятницу, 10 марта, во Львове отметили День первого публичного исполнения Государственного Гимна Украины. По этому случаю львовяне и гости города пришли на площадь Рынок, где вместе спели гимн Украины.
В воскресенье в 32 городах мира, где есть метро, все желающие смогли принять участие в акции "В метро без штанов". По информации организаторов акции Improv Everywhere, наибольшее количество участников было в Америке.
В Соединенных штатах Америки набирает популярности эротический флешмоб с политической окраской Babes for Trump. Полураздевшиеся девушки фотографируются на фоне политической рекламы Трампа в цветах звездно-полосатого флага.
"НБУ - независимый центральный банк и находится вне политики, однако, мы уважаем и ценим работу министерств и ведомств - локомотивов реформ и трансформаций в Украине", - говорится в подписи к фото на странице НБУ в Facebook.
В четверг, 10 сентября, с 9.00 проходил студенческий флешмоб "Мой Университет - территория без взяток!" недалеко от Стелы Независимости на Майдане Незалежности в Киеве. Студенты выступили против коррупции в вузах.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".