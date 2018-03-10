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    флешмобы

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 16
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    Инициатор благотворительного флешмоба Ice Bucket Challenge Энтони Сенеркья
    В США умер инициатор всемирно известного флешмоба Ice Bucket Challenge
    14:10 01.12.2017
    266
    По информации СМИ, 14 лет назад медики поставили Сенеркье диагноз - боковой амиотрофический склероз (ALS) - болезнь центральной нервной системы, что приводит к параличам и последующей атрофии мышц.
    Флеш-моб Двойное счастье
    Двойное счастье: в Киеве прошел флешмоб для маленьких близнецов 
    15:19 06.08.2017
    493
    В Киеве к Международному дню близнецов состоялся флеш-моб "Двойное счастье". На территории Национального комплекса "Экспоцентр Украины" собрались маленькие близнецы и двойняшки.
    Более тысячи львовян спели Гимн Украины
    Более тысячи львовян спели Гимн Украины 
    15:44 10.03.2017
    54
    В пятницу, 10 марта, во Львове отметили День первого публичного исполнения Государственного Гимна Украины. По этому случаю львовяне и гости города пришли на площадь Рынок, где вместе спели гимн Украины.
    Танцевальный флешмоб в аэропорту Борисполь. Видео
    Танцевальный флешмоб в аэропорту "Борисполь" 
    05:49 30.01.2017
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    Танцевальный флешмоб устроили на днях участники Национального ансамбля танца Украины имени Павла Вирского. Событие было приурочено к 80-летию народного коллектива.
    Спикер Рады присоединился к флешмобу с отжиманиями
    Парубий присоединился к флешмобу по отжиманию 
    20:55 28.01.2017
    234
    Глава Верховной Рады Андрей Парубий принял участие во флешмобе #22pushupchallenge в знак солидарности с украинскими военными. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
    Флешмоб #22pushupchallenge. ВМС Украины отжимались в форме герба и якоря. Видео
    Флешмоб #22pushupchallenge. ВМС отжимались в форме герба и якоря 
    05:46 28.01.2017
    224
    Украинские моряки приняли участие во флешмобе #22pushupchallenge на Западной военно-морской базе ВМС Украины. Командование флота приняло вызов от оперативного командования "Юг".
    Новый флешмоб - люди претворяются мертвыми
    Мир охватил новый флешмоб: на фото и видео люди притворяются мертвыми 
    21:10 14.01.2017
    538
    В интернете набирает популярность новый флешмоб DeadPose. Молодые люди притворяются мертвыми и выкладывают снимки в соцсети с хэштегом #deadpose.
    Флешмоб День без штанов в Варшаве
    Флешмоб "День без штанов" в Варшаве 
    05:45 10.01.2017
    1412
    По словам организаторов, цель акции — согреть пассажиров улыбками и хорошим настроением. В Украине флешмоб не поддержали ни в одном городе. Возможно одной из причин стало внезапное резкое похолодание.
    В городах мира прошел флешмоб В метро без штанов. Видео
    В мире прошел флешмоб "В метро без штанов" 
    01:37 10.01.2017
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    В воскресенье в 32 городах мира, где есть метро, все желающие смогли принять участие в акции "В метро без штанов". По информации организаторов акции Improv Everywhere, наибольшее количество участников было в Америке.
    Одесситы спели Землянку на жд вокзале. Видео
    Одесситы на вокзале спели "Смуглянку" 
    02:12 28.11.2016
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    В воскресенье в Одессе состоялся флешмоб по исполнению песен советских лет. На железнодорожном вокзале спели песню "Смуглянка" из знаменитого кинофильма Леонида Быкова "В бой идут одни старики".
    Эротический флешмоб в поддержку Трампа
    Эротический флешмоб в поддержку Трампа 
    23:35 04.04.2016
    1205Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    В Соединенных штатах Америки набирает популярности эротический флешмоб с политической окраской Babes for Trump. Полураздевшиеся девушки фотографируются на фоне политической рекламы Трампа в цветах звездно-полосатого флага.
    Флешмоб посвященный годовщине рождения Николая Гоголя в Киеве
    Флешмоб в Киеве, посвященный годовщине рождения Николая Гоголя 
    05:34 27.03.2016
    162
    В Киеве прошел флешмоб в честь 207-й годовщины рождения писателя Николая Гоголя. Организаторы торжественно провезли голову Николая Гоголя по улицам столицы.
    Флэшмоб Защити свою любовь! накануне дня Святого Валентина в Киеве
    Флешмоб "Защити свою любовь!" накануне Дня святого Валентина в Киеве 
    02:16 14.02.2016
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    В субботу накануне Дня святого Валентина в Киеве на площади перед монументом Родине-Матери на территории Музея истории Украины во Второй Мировой войне прошел флешмоб "Защити свою любовь!".
    НБУ провел флешмоб в поддержку министров-реформаторов
    НБУ провел флешмоб в поддержку министров-реформаторов
    06:55 05.02.2016
    312Перезагрузка правительства по-украински
    "НБУ - независимый центральный банк и находится вне политики, однако, мы уважаем и ценим работу министерств и ведомств - локомотивов реформ и трансформаций в Украине", - говорится в подписи к фото на странице НБУ в Facebook.
    Флешмоб в Киеве Мой Университет - территория без взяток!
    Флешмоб в Киеве "Мой Университет - территория без взяток!" 
    11:31 10.09.2015
    135
    В четверг, 10 сентября, с 9.00 проходил студенческий флешмоб "Мой Университет - территория без взяток!" недалеко от Стелы Независимости на Майдане Незалежности в Киеве. Студенты выступили против коррупции в вузах.
    Москвичи вышли на танцевальную прогулку
    Москвичи вышли на танцевальную прогулку 
    22:01 17.07.2015
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    Десятки молодых людей в танце прошли от Патриаршего моста до парка Музеон. При этом прохожие не слышали музыку, под которую двигались ребята, так как все участники флэшмоба слушали ее в наушниках.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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