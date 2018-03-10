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    вклады

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Гривны
    В банках РФ находится 21 млрд грн вкладов украинцев - НБУ
    22:54 19.03.2017
    999Уход российских банков из Украины
    Как заявила замглавы Национального банка Украины Екатерина Рожкова, санкции, которые применяются к банкам РФ, направлены ​​на защиту вкладчиков - граждан Украины, и на защиту юрлиц, которые там обслуживаются.
    Александр Охрименко, президент Украинского аналитического центра
    Красивый, но бессмысленный пиар. Охрименко о предложении по гарантиям вкладов
    15:59 13.10.2016
    675Лопнуло терпение. Вкладчики банка "Михайловский" вышли на Майдан
    Предложение повысить гарантии по вкладам до 400 тысяч гривен - это не более чем предвыборный пиар, потому что денег в госбюджете на это нет, считает Александр Охрименко.
    Митингующие перекрыли Крещатик
    В Киеве перекрыли Крещатик 
    14:20 17.09.2015
    399Экономический кризис
    В Киеве на улице Крещатик участники митинга, которые потеряли свои вклады в ликвидированных банках, заблокировали движение. Участники акции протеста принесли макет гроба.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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