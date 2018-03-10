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    перекрытие

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Жители села под Одессой перекрыли дорогу 
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    1097Лопнуло терпение. Вкладчики банка "Михайловский" вышли на Майдан
    Жители села недовольны результатами тайного голосования, которое проходило на этих выходных, таким образом власти пытались выяснить, с кем видят свое будущее жители — с Южненским горсоветом или с Визирским сельсоветом.
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    Все полосы Крещатика перекроют для движения транспорта от ул. Богдана Хмельницкого до аллеи Героев Небесной Сотни перекроют в 10:00 30 апреля и 7 мая, а возобновят в 6:00 4 и 10 мая.
    Митингующие перекрыли Крещатик
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    05:51 10.03.2018
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