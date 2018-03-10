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    слушания

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    23:54 09.06.2017
    51Вашингтон: переговоры Трампа с Климкиным и Лавровым
    По словам президента США Дональда Трампа, он готов на 100% дать показания под присягой и рассказать о беседах с Джеймсом Коми до его отставки с поста главы ФБР.
    Центральный офис Нафтогаз Украины
    Слушания в Стокгольме по газу начнутся 21 ноября - "Нафтогаз"
    22:28 19.11.2016
    463Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Согласно информации коммерческого директора компании "Нафтогаз Украина" Юрия Витренко на его странице в Facebook, слушания по транзитному контракту начнутся в понедельник.
    Центральный офис Нафтогаз Украины
    Слушания в Стокгольме продлятся еще две недели - "Нафтогаз"
    15:17 01.10.2016
    552Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Как заявил коммерческий директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко на своей странице в Facebook, слушания по первому делу продлятся еще две недели.
    Надежда Савченко. Архивное фото
    Предварительное слушание по делу Савченко назначено на 15 сентября
    14:50 04.09.2015
    67Дело Савченко: акции в Украине и за рубежом
    О новом предварительном слушании по делу украинки Надежды Савченко, обвиняемой в причастности к гибели российских журналистов в Донбассе, говорится в сообщении суда.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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