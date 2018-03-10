По словам Юлии Тимошенко, партия "Батькивщина" отзывает единственного министра, молодежи и спорта, из правительства Игоря Жданова. "И от него зависит, как он сделает этот выбор", - сказала лидар "Батькивщины".
Отзывают легковые автомобили модели Elantra, произведенные с 1 июня 2008 по 30 апреля 2010 года, и Elantra Touring. Из-за выхода из строя датчика гидроусилителя руля может возникнуть отключение устройства во время вождения.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".