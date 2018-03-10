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    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Игорь Жданов
    "Батькивщина" отзывает из Кабмина министра молодежи и спорта Жданова
    20:48 16.02.2016
    692Старый новый Кабмин и развал коалиции в Раде
    По словам Юлии Тимошенко, партия "Батькивщина" отзывает единственного министра, молодежи и спорта, из правительства Игоря Жданова. "И от него зависит, как он сделает этот выбор", - сказала лидар "Батькивщины".
    Логотип Volkswagen
    Volkswagen отзывал 8,5 миллионов авто в Европе
    19:53 15.10.2015
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    Это крупнейший отзыв продукции в истории Volkswagen, который по количеству автомобилей сравним с годовыми продажами компании. На Германию приходится 2,4 миллиона от общего числа отзывов по Европе.
    Посол Украины в Белоруссии Михаил Ежель перед началом переговоров контактной группы по Украине в Минске
    Президент решил отозвать посла Украины в Белоруссии - СМИ
    17:33 25.04.2015
    942Год АТО: причины и следствия
    Согласно заявлению президента Украины Петра Порошенко в Николаевской области, "Минск играет чрезвычайно важную роль в реализации внешней политики и политики безопасности".
    Эмблема Hyundai
    Hyundai отзывает в США и Канаде более 260 тыс авто
    04:02 01.03.2015
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    Отзывают легковые автомобили модели Elantra, произведенные с 1 июня 2008 по 30 апреля 2010 года, и Elantra Touring. Из-за выхода из строя датчика гидроусилителя руля может возникнуть отключение устройства во время вождения.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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