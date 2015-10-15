Volkswagen отзывал 8,5 миллионов авто в Европе

КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. Концерн Volkswagen отзывает около 8,5 миллионов автомобилей с дизельными двигателями по всей Европе в связи с "выхлопным скандалом", сообщает Deutsche Welle со ссылкой на представителя компании в Вольфсбурге.

Ранее в тот же день Федеральное автомобильное ведомство Германии распорядилось начать принудительный отзыв всех дизельных автомобилей VW с программным обеспечением, занижавшим показатели выбросов вредных веществ. Таким образом, на Германию приходится 2,4 миллиона от общего числа отзывов по Европе.

Это крупнейший отзыв продукции в истории Volkswagen, который по количеству автомобилей сравним с годовыми продажами компании, отмечает агентство dpa.

Автоконцерн Volkswagen был обвинен американскими властями в оборудовании своих дизельных автомобилей программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ. Власти США обязали концерн отозвать 482 тысячи легковых машин марок Volkswagen и Audi, проданных в стране в 2009-2015 годах. Компании также может грозить штраф в размере до 18,075 миллиарда долларов.