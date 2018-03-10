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    ордена

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Ситуация на пункте пропуска Гоптовка в Харьковской области
    Пограничники задержали мужчину, перевозившего в РФ иконы и ордена
    02:31 19.06.2016
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    Во время общего осмотра личных вещей 20-летнего гражданина Украины, правоохранители в сумке среди других вещей обнаружили 9 старинных икон и 11 боевых и юбилейных наград СССР.
    Александр Турчинов. Архивное фото
    Турчинов вручил орден спикеру парламента Литвы
    22:12 30.05.2016
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    По информации пресс-службы парламента Литвы, награду Лорете Граужинене выделил Совет по нацбезопасности и обороне Украины за особый вклад в стратегическое сотрудничество между Литвой и Украиной и вклад в политику безопасности.
    Чичерина получила орден за заслуги перед ЛНР
    Чичерина и Вадим Самойлов из "Агаты Кристи" получили орден за заслуги перед "ЛНР"
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
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    01:29 10.03.2018
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    12:57 10.03.2018
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    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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