наверх
10.03.201811:56
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Юлия Чичерина

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Александр Захарченко и Юлия Чичерина
    Глава ДНР вручил российской рок-певице грамоту
    07:43 12.06.2017
    313
    Как заявил Александр Захарченко, Юлия Чичерина получила грамоту за "весомые заслуги в общественной и благотворительной деятельности, значительный личный вклад в развитие культуры" самопровозглашенной республики.
    Юлия Чичерина
    Чичериной вручили паспорт ЛНР
    18:36 13.05.2017
    214
    Согласно информации, указ о выдаче паспорта самопровозглашенной Луганской народной республики Чичериной и ее супругу был подписан главой ЛНР Игорем Плотницким в субботу 13 мая.
    Клип Чичериной На передовой. Видео
    Новый скандальный клип Чичериной про Донбасс "На передовой" 
    19:25 22.09.2016
    6459
    Как сообщила сама Юлия Чичерина, ее новая работа посвящена "защитникам Донбасса", тем, кто был вынужден "взяться за оружие, чтобы защитить свои дома и своих близких".
    Чичерина на авиабазе Хмеймим в Сирии. Видео
    Чичерина на авиабазе "Хмеймим" в Сирии 
    03:42 05.01.2016
    556Сирия: военное противостояние.
    Певица Юлия Чичерина поздравила российских военнослужащих на базе "Хмеймим" в Сирии с наступившим Новым годом. Как сказала певица, в Сирии она хочет пожелать российским военнослужащим, "чтобы берегли себя и возвращались целыми и невредимыми с победами".
    Российская певица Юлия Чичерина. Архивное фото
    Певица Чичерина выступила для российских военных в Сирии
    05:19 04.01.2016
    280Сирия: военное противостояние.
    Как сказала Чичерина, в Сирии она хочет пожелать российским военнослужащим, "чтобы берегли себя и возвращались целыми и невредимыми с победами". Российская певица, находящаяся в розыске СБУ, приехала в Латакию из Луганска.
    Чичерина получила орден за заслуги перед ЛНР
    Чичерина и Вадим Самойлов из "Агаты Кристи" получили орден за заслуги перед "ЛНР"
    16:58 13.09.2015
    586
    Орден вручен "за активную жизненную позицию, сопереживание судьбе ЛНР, высокий моральный дух и патриотизм, неоценимый вклад в становление молодого государства".
    Юлия Чичерина
    Российская певица Чичерина выступит в Луганске 8 марта
    15:37 07.03.2015
    499
    Планируется, что Чичерина посетит также местную телекомпанию, где даст пресс-конференцию.
    Актер Алексей Панин. Архивное фото
    Обзор соцсетей. Как Панин в Одессе "погулял"
    17:04 06.01.2015
    1721Отношения Киева и Москвы - когда закончится кризис?
    В начале нового 2015 года в Одессе был замечен российский актер Алексей Панин. А в Луганске с концертом выступила российская певица Юлия Чичерина. К обоим есть вопросы у СБУ, они объявлены в розыск.
    Взрывв Одессе 4 января 2015
    Хроника 4 января: СБУ разыскивает Чичерину, в Одессе очередной теракт
    10:29 05.01.2015
    3011Мир в Донбассе. Попытка №2
    СБУ объявила в розыск российскую певицу Юлию Чичерину за ее выступление в Луганске. В ночь на 5 января в Одессе взорван офис "Координационного совета Евромайдана". Подробнее о главных событиях минувшего дня — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.
    Певица Юлия Чичерина
    СБУ объявила в розыск певицу Юлию Чичерину
    19:29 04.01.2015
    438Отношения Киева и Москвы - когда закончится кризис?
    Начальник Главного следственного управления СБУ Василий Вовк отметил, что все актеры и музыканты, которые приезжают на не контролируемые Киевом территории в Донбассе, объявлены в розыск.
    Певица Юлия Чичерина в луганском детском доме
    Чичерина поет "Мой рок-н-ролл" в луганском детдоме 
    03:58 03.01.2015
    440Мир в Донбассе. Попытка №2
    Певица Юлия Чичерина, которая посетила Луганск на новогодние праздники, побывала в городском детском доме.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Все теги

    Персоны