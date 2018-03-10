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Певица Юлия Чичерина поздравила российских военнослужащих на базе "Хмеймим" в Сирии с наступившим Новым годом. Как сказала певица, в Сирии она хочет пожелать российским военнослужащим, "чтобы берегли себя и возвращались целыми и невредимыми с победами".