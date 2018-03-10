Как заявил Александр Захарченко, Юлия Чичерина получила грамоту за "весомые заслуги в общественной и благотворительной деятельности, значительный личный вклад в развитие культуры" самопровозглашенной республики.
Певица Юлия Чичерина поздравила российских военнослужащих на базе "Хмеймим" в Сирии с наступившим Новым годом. Как сказала певица, в Сирии она хочет пожелать российским военнослужащим, "чтобы берегли себя и возвращались целыми и невредимыми с победами".
Как сказала Чичерина, в Сирии она хочет пожелать российским военнослужащим, "чтобы берегли себя и возвращались целыми и невредимыми с победами". Российская певица, находящаяся в розыске СБУ, приехала в Латакию из Луганска.
СБУ объявила в розыск российскую певицу Юлию Чичерину за ее выступление в Луганске. В ночь на 5 января в Одессе взорван офис "Координационного совета Евромайдана". Подробнее о главных событиях минувшего дня — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".