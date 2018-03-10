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    общественный порядок

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Здание МИД РФ. Архивное фото
    Украина не может обеспечить порядок у дипмиссий на выборах - МИД РФ
    16:10 15.02.2018
    280
    Согласно заявлению МИД РФ, несмотря на обращение посольства России в МИД Украины с просьбой обеспечить общественный порядок, полицейские вмешиваются в крайне редких случаях для наведения порядка.
    Национальная полиция Украины
    Полиция обещает обеспечить правопорядок возле дипучреждений РФ в Киеве
    05:18 18.09.2016
    226Выборы в Госдуму РФ. Столкновения в Украине
    По заявлению пресс-службы Нацполиции, у правоохранителей достаточно сил и средств, чтобы не допустить нарушений общественного порядка во время проведения голосования в дипучреждениях РФ в Украине.
    Смотр подразделений Нацгвардии и полиции, которые будут обеспечивать правопорядок в городе Одесса на майские праздники
    В Одессу ввели дополнительно 1 тыс нацгвардейцев и полицейских - ОГА
    18:27 01.05.2016
    562Неспокойная Одесса: блокирование Апелляционного суда
    Согласно информации, ожидается, что около 3 тысяч полицейских и нацгвардейцев будут обеспечивать порядок в понедельник во время годовщины трагических событий.
    На Майдане установили палатки
    Полиция заявила, что контролирует ситуацию в центре Киева
    23:12 20.02.2016
    1124Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Начаты уголовные производства по фактам хулиганских действий в трех офисных помещениях и кражи мобильных телефонов и кошелька у работников разгромленного банковского учреждения.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Здание МИД РФ. Архивное фото
    Украина не может обеспечить порядок у дипмиссий на выборах - МИД РФ
    16:10 15.02.2018
    280
    Согласно заявлению МИД РФ, несмотря на обращение посольства России в МИД Украины с просьбой обеспечить общественный порядок, полицейские вмешиваются в крайне редких случаях для наведения порядка.
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