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    курятина

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Куры на птицефабрике
    Антимонопольный комитет расследует искусственное повышение цен на курятину
    16:12 24.01.2018
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    АМКУ запросил информацию об удорожании курятины в 2017 г. у девяти крупнейших торговых розничных сетей и крупнейших производителей - компаний "Агро-Овен", "Комплекс Агромарс" и "Мироновский хлебопродукт".
    Птицефабрика. Архивное фото
    Евросоюз снял запрет на экспорт птицы из Украины
    20:55 13.05.2017
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    Согласно информации, снять ограничения на экспорт птицы получилось после того, как с февраля этого года в Украине не было зафиксировано случаев птичьего гриппа.
    Птицефабрика. Архивное фото
    Украина начнет экспортировать зерно и курятину в Иран
    12:20 03.09.2015
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    Павленко отметил, что в текущем году удалось существенно нарастить экспорт по мясу птицы и яичных продуктов. В сравнении с прошлым годом в 9,5 раз увеличен экспорт томатной пасты.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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