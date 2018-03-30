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    Аналитика и комментарии

    Соцсети: нет денег на антибиотики – покупайте курятину

    (обновлено: )11210
    Качество украинской еды в последнее время вызывает не только опасения, но и страстное желание выращивать все самим – пишут украинцы в соцсетях, комментируя очередные слухи в СМИ о сомнительном качестве отечественного куриного мяса.
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    Мы то, что мы едим – утверждают и мудрецы и ученые. Украинцам с едой выбирать особо не приходится. Вот только качество отечественных продуктов в последнее время вызывает не только вопросы, но, уже и опасения. 

    Не так давно в отечественных СМИ появилась новая порция таких подозрений. Под прицел попала курятина ТМ "Наша Ряба". Некоторые журналисты утверждают, что после допобследований в этом мясе оказались антибиотики, причем, в количестве, очень серьезно превышающем норму. 

    Однако другие СМИ публикуют совсем иные факты. Исследование, которое проводилось по заказу агентства УНН, показало, что в курятине торговых марок "Наша Ряба" и "Львівські курчата" не обнаружили антибиотиков, гормонов или других вредных микроорганизмов – это отметили в Государственном научно-исследовательском институте по лабораторной диагностике. 

    Украинцы публикациям СМИ уже давно не особо-то доверяют, как и отечественной мясной продукции, об этом красноречиво свидетельствуют многочисленные публикации в соцсетях:

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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