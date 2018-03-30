Соцсети: нет денег на антибиотики – покупайте курятину

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Мы то, что мы едим – утверждают и мудрецы и ученые. Украинцам с едой выбирать особо не приходится. Вот только качество отечественных продуктов в последнее время вызывает не только вопросы, но, уже и опасения.

Не так давно в отечественных СМИ появилась новая порция таких подозрений. Под прицел попала курятина ТМ "Наша Ряба". Некоторые журналисты утверждают, что после допобследований в этом мясе оказались антибиотики, причем, в количестве, очень серьезно превышающем норму.

Однако другие СМИ публикуют совсем иные факты. Исследование, которое проводилось по заказу агентства УНН, показало, что в курятине торговых марок "Наша Ряба" и "Львівські курчата" не обнаружили антибиотиков, гормонов или других вредных микроорганизмов – это отметили в Государственном научно-исследовательском институте по лабораторной диагностике.

Украинцы публикациям СМИ уже давно не особо-то доверяют, как и отечественной мясной продукции, об этом красноречиво свидетельствуют многочисленные публикации в соцсетях:

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook