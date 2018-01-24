Антимонопольный комитет расследует искусственное повышение цен на курятину

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Антимонопольный комитет продолжает исследование рынка куриного мяса и, по предварительным его результатам, допускает наличие возможного нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в виде согласованных действий производителей в части согласования ценовой политики, заявила первый заместитель председателя АМКУ — государственный уполномоченный Мария Нижник, передают "Украинские Новости".

Она отметила, что исследование рынка продолжается — регулятор анализирует полученную информацию и состояние конкуренции на рынке.

АМКУ запросил информацию об удорожании курятины в 2017 г. у девяти крупнейших торговых розничных сетей и крупнейших производителей — компаний "Агро-Овен", "Комплекс Агромарс" и "Мироновский хлебопродукт", она была предоставлена, но отдельную информацию еще необходимо уточнить и проверить.

"По предварительным результатам исследования рынка куриного мяса, АМКУ на данный момент рассматривает два возможных нарушения законодательства о защите экономической конкуренции: первое — это злоупотребление монопольным доминирующим положением одним из производителей, второе — антиконкурентные согласованные действия производителей в части согласования ценовой политики", — сказано в сообщении.

После уточнения запрашиваемой информации от отдельных участников рынка, в частности "Мироновского хлебопродукта", регулятор сделает выводы о наличии или об отсутствии признаков нарушений законодательства о защите экономической конкуренции.

Ранее сообщалось, что возле села Гавриловка Киевской области среди поля появился куриный могильник, на котором гниет 160 тонн курятины.