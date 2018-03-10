По словам Романа Авдеенко в группе "Типичный Никополь" в Facebook, на суточной смене вместо положенных четырех ургентных хирургов, дежурящих парами, по 12 часов каждая, работает всего один на протяжении суток.
У 82-летней пациентки хроническая ишемия ноги при атеросклерозе сосудов 4-й степени. Ни в одну ногу пациентки кровь не поступает, у нее гангрена. В левой ноге пациентки процесс более запущен. Поэтому левую ногу нужно было ампутировать раньше.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.