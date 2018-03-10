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    хирурги

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Сотрудница больницы
    Дореформировались. В Никополе массово увольняются медработники
    09:56 16.01.2018
    1911Медреформа или медицинский геноцид?
    По словам Романа Авдеенко в группе "Типичный Никополь" в Facebook, на суточной смене вместо положенных четырех ургентных хирургов, дежурящих парами, по 12 часов каждая, работает всего один на протяжении суток.
    Мастер на все руки, или Как сделать идеальную жену 
    10:47 27.12.2017
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    За время 21-летнего замужества Анна сделала операцию на груди, липосакцию, операцию на ягодицы, контурную пластику тела, коррекцию талии и живота, инъекции ботокса, внедрение филлеров в щеки и губы.
    Врач. Архивное фото
    В Азербайджане хирург, отрезавший правую ногу вместо левой, назвал это ошибкой
    16:59 24.06.2016
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    У 82-летней пациентки хроническая ишемия ноги при атеросклерозе сосудов 4-й степени. Ни в одну ногу пациентки кровь не поступает, у нее гангрена. В левой ноге пациентки процесс более запущен. Поэтому левую ногу нужно было ампутировать раньше.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
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    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
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