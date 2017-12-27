Мастер на все руки, или Как сделать идеальную жену

У 47-летнего пластического хирурга Филлипа Крафта своя клиника в Майами. И его любимая жена, 43-летняя Анна, является его главным творением и моделью, которая демонстрирует отличные результаты процедур в заведении мужа. Анна утверждает, что довольна своим идеальным телом, особенно после рождения двух детей.

За время 21-летнего замужества Анна сделала операцию на груди, липосакцию, операцию на ягодицы, контурную пластику тела, коррекцию талии и живота, инъекции ботокса, внедрение филлеров в щеки и губы. Хотя изначально Анна просила мужа сделать ей всего пару процедур по омоложению, она довольна тем, как изменилось ее тело.

"Филлип любит переделывать спортивные машины, нашу мебель и больше всего — меня".

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"Он даже сделал мне пресс из шести кубиков", — рассказывает Анна. А Филлип добавляет: "Я всегда говорю своим клиентам, что, если они хотят знать, насколько я хороший пластический хирург, пусть взглянут на мою жену".

Филлип считает, что после его корректировок Анна выглядит даже красивее, чем в день их знакомства, когда ей было 22 года. Пара познакомилась в 1995 году, и это была любовь с первого взгляда.

Вскоре они поженились, и Филлип открыл свое дело в Майами. Анна сперва совсем не интересовалась пластической хирургией. Но после рождения первенца она была сильно расстроена изменениями, произошедшими с ее телом. Она считает, что ботокс и филлеры стоит делать всем женщинам, которые переступили рубеж 25 лет, чтобы сохранять красоту.