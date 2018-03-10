По информации Минобороны РФ, в новой программе вооружения ставится задача обеспечить завершение разработки и поставку в войска принципиально новых образцов гиперзвукового оружия, интеллектуальных робототехнических комплексов.
Встреча с "восточными партнерами" ЕС – Украиной, Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией и Молдавией - будет посвящена обсуждению вопросов, касающихся текущего состояния и перспектив "Восточного партнерства" в контексте пересмотра европейской политики соседства.
По словам президента Петра Порошенко, в этой программе действий должен быть четкий перечень законопроектов, которые обеспечивают выполнение обязательств по имплементации соглашения об ассоциации и план действий по безвизовому режиму.
Премьер Украины Арсений Яценюк призвал президента страны и парламент представить альтернативную программу реформ и новый состав Кабмина, либо поддержать уже предложенную программу и нынешний состав правительства.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".