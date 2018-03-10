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    государственная программа

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Дальний морской поход отряда боевых кораблей Северного флота РФ
    Российская армия до 2025 года будет оснащена гиперзвуковым оружием
    00:54 17.04.2017
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    По информации Минобороны РФ, в новой программе вооружения ставится задача обеспечить завершение разработки и поставку в войска принципиально новых образцов гиперзвукового оружия, интеллектуальных робототехнических комплексов.
    Верховная Рада Украины
    Рада ратифицировала соглашение об участии в программе COSME
    05:46 23.02.2017
    354Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    COSME — это программа ЕС, направленная на укрепление конкурентоспособности и устойчивости малых и средних предприятий, общий бюджет которой составляет 2,3 миллиарда евро.
    Владимир Гройсман
    Гройсман призвал обсудить план приоритетных действий Кабмина
    05:55 30.12.2016
    187Год 2016, прощай! Итоги
    По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, изменить Украину можно - надо только действовать настойчиво и системно, Кабмин такую работу начал и в следующем году ее продолжит.
    Саммит Восточное партнерство. Архивное фото
    В понедельник главы МИД ЕС встретятся с "восточными партнерами"
    00:24 23.05.2016
    205Нидерланды-Украина-ЕС: ассоциация в режиме standby
    Встреча с "восточными партнерами" ЕС – Украиной, Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Грузией и Молдавией - будет посвящена обсуждению вопросов, касающихся текущего состояния и перспектив "Восточного партнерства" в контексте пересмотра европейской политики соседства.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Порошенко рассчитывает, что Рада утвердит программу нового Кабмина
    05:18 11.04.2016
    67Гройсман, Парубий и новый Кабмин.
    По словам президента Петра Порошенко, в этой программе действий должен быть четкий перечень законопроектов, которые обеспечивают выполнение обязательств по имплементации соглашения об ассоциации и план действий по безвизовому режиму.
    Яценюк призвал президента Украины и Раду поддержать программу Кабмина или предложить новую
    Яценюк призвал поддержать программу Кабмина или предложить новую 
    21:48 28.02.2016
    235Старый новый Кабмин и развал коалиции в Раде
    Премьер Украины Арсений Яценюк призвал президента страны и парламент представить альтернативную программу реформ и новый состав Кабмина, либо поддержать уже предложенную программу и нынешний состав правительства.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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