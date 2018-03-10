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    фигура

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Надежда Савченко. Архивное фото
    Располневшая Савченко взорвала интернет
    16:59 02.03.2018
    8880
    Нардепа Надежду Савченко запечатлели в тот момент, когда у нее брали комментарий, поэтому она стоит в профиль, хотя на большинстве фотографий ее можно увидеть только анфас.
    Австралийская мать двоих детей
    Удивительное рядом. Красавица покорила миллионы поклонников роскошной фигурой 
    11:04 17.01.2018
    2586
    Австралийская мать двоих детей удивляет пользователей своей фигурой. Потрясающие формы девушки заставляют подписчиков сомневаться в подлинности кадров, однако красавица делится также видео, которые подтверждают, что ее фигура более чем настоящая.
    Бритни Спирс
    Бритни Спирс удивительно похудела, звезда предстала в микро-платье
    13:22 22.12.2017
    1019
    За сутки фотография Бритни набрала более 500 тысяч лайков – фолловеры звезды завалили ее комплиментами по поводу стройной фигуры. Тем не менее несколько ее поклонников неодобрительно высказались по поводу новых фото.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
    0
    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    СМИ сообщили о смерти всех заложников в Калифорнии
    05:51 10.03.2018
    0
    По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
    Надежда Савченко. Архивное фото
    Располневшая Савченко взорвала интернет
    16:59 02.03.2018
    8880
    Нардепа Надежду Савченко запечатлели в тот момент, когда у нее брали комментарий, поэтому она стоит в профиль, хотя на большинстве фотографий ее можно увидеть только анфас.
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