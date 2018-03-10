Австралийская мать двоих детей удивляет пользователей своей фигурой. Потрясающие формы девушки заставляют подписчиков сомневаться в подлинности кадров, однако красавица делится также видео, которые подтверждают, что ее фигура более чем настоящая.
За сутки фотография Бритни набрала более 500 тысяч лайков – фолловеры звезды завалили ее комплиментами по поводу стройной фигуры. Тем не менее несколько ее поклонников неодобрительно высказались по поводу новых фото.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
По информации СМИ, трое заложников в доме ветеранов в Калифорнии погибли, захвативший их мужчина также мертв. Подозреваемый принимал участие в программе для участников боевых действий с эмоциональными травмами.
Австралийская мать двоих детей удивляет пользователей своей фигурой. Потрясающие формы девушки заставляют подписчиков сомневаться в подлинности кадров, однако красавица делится также видео, которые подтверждают, что ее фигура более чем настоящая.
Австралийская мать двоих детей удивляет пользователей своей фигурой. Потрясающие формы девушки заставляют подписчиков сомневаться в подлинности кадров, однако красавица делится также видео, которые подтверждают, что ее фигура более чем настоящая.