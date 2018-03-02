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    Общество

    Располневшая Савченко взорвала интернет

    (обновлено: )1369130
    Нардепа Надежду Савченко запечатлели в тот момент, когда у нее брали комментарий, поэтому она стоит в профиль, хотя на большинстве фотографий ее можно увидеть только анфас.
    Надежда Савченко. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Пользователи интернета высмеяли фотографию располневшей нардепа Надежды Савченко. Снимок опубликовала на Facebook адвокат Татьяна Монтян.

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    Савченко запечатлели в тот момент, когда у нее брали комментарий, поэтому она стоит в профиль, хотя на большинстве фотографий ее можно увидеть только анфас.

    "Где-то одиноко зарыдала Ким Кардашьян. И твердо решила никогда, никогда, никогда не голодать", — так адвокат прокомментировала фото, сравнив депутата с американской звездой шоу-бизнеса, известной своими пышными формами.

    Пользователи соцсети отметили, что заокеанская знаменитость не идет ни в какое сравнение с украинскими политиками.

    "Ким отдыхает", — написала Наталия Лазебная.

    "Кардашьян далеко, у нее все накачано, а у нашей — настоящее", — подчеркнула Валентина Заец.

    Ранее СМИ запечатлели, как Савченко странно вела себя в Верховной Раде.

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