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    электромобиль

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    В американском городе Калвер-Сити штата Калифорния электромобиль Tesla двигался по дороге со скоростью 104 километра в час, когда врезался в стоявший автомобиль пожарных.
    В Калифорнии Tesla на автопилоте протаранила пожарных
    11:56 24.01.2018
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    В ходе инцидента с автомобилем Tesla жертв и пострадавших удалось избежать. Водитель электромобиля отметил, что он передвигался в режиме автопилота.
    Электромобиль
    В автопарке Кабмина появятся электромобили
    21:47 30.04.2017
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    Согласно информации, электромобили в автопарке Кабинета министров появятся уже в пятницу, 5 мая. В случае необходимости и успешности эксперимента количество электромобилей будет увеличиваться.
    Электромобиль Chevrolet Bolt
    "Укргазбанк" начал выдавать беспроцентные кредиты на покупку электромобилей
    22:16 14.04.2017
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    По информации пресс-службы "Укргазбанка", кредитной программой банка предусмотрена минимальная процентная ставка в размере 0,001% годовых сроком до 4 лет при собственном взносе от 40% стоимости авто.
    Народный электромобиль от компании Tesla. Видео
    "Народный электромобиль" от компании Tesla 
    06:44 03.04.2016
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    Более 180 тысяч предварительных заказов на электрокар Model 3 получила компания Tesla Motors за первые сутки после презентации новой модели. Об этом сообщил глава калифорнийской компании Илон Маск.
    Акция об отмене ввозных пошлин на электроавтомобили
    Акция об отмене ввозных пошлин на электроавтомобили 
    20:43 12.11.2015
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    В четверг, 12 ноября, несколько десятков автомобилистов у Верховной Рады требовали отменить пошлины на ввоз электромобилей в территорию Украины.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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