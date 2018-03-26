Как выживать будем? Неделя промышленности и "свой путь"

Василий Стоякин, обозреватель

Пока общественность увлечена обсуждением "дела Савченко", некоторые парламентарии почему-то занимаются вопросами экономики. Что явно не характерно для нынешнего парламента.

Действительно, как-то неудобно получается. В то время, когда Кабмин предполагает увеличить экспортный потенциал Украины за счет продажи донорской крови (то-то импортные вампиры обрадуются! непонятно, правда, что будут есть упыри в украинском правительстве…), депутаты регистрируют законопроекты, направленные на рост украинской промышленности.

21 марта группа депутатов от "Оппозиционного блока" предложила проект постановления о создании Министерства промышленной политики. По их мнению, это "обеспечит форсированную модернизацию отечественной индустрии и становление национальных высокотехнологических производств промышленных товаров для ускоренного экономического роста страны".

19 марта большая группа депутатов от всех фракций зарегистрировала законопроекты 8159 и 8160 о стимулировании развития электрического транспорта.

Формальной целью законодателей является уменьшение зависимости украинской экономики от импортных нефтепродуктов и экология, однако фактически-то речь идет о стимулировании производства электромобилей, аккумуляторов и зарядных станций. Например, предполагается освободить от налогообложения ввоз комплектующих для производства такой техники и от обложения НДС – комплектующих для самой техники. Стимулируется и спрос на электромобили.

Тут, правда, надо отметить, что сейчас электромобили неконкурентны по сравнению с традиционными автомобилями с двигателями внутреннего сгорания, и получают распространение только в случае серьезной государственной поддержки. Это верно для всего мира. Тем не менее, сама по себе идея развития промышленности не может не вызвать симпатий к депутатам. Особенно, на фоне того, что в 2016 году обанкротился и разорился днепропетровский аккумуляторный завод "ИСТА".

Однако, наиболее системный и общий проект предложила 16 марта группа "Возрождение". Это законопроект 8145 о стимулировании развития отечественной промышленности.

Что предлагают законодатели?

Во-первых, освободить от уплаты налога на землю объекты соцкультбыта, находящиеся на балансе предприятий, а также на 50% уменьшить налог на те земли, на которых размещается здания промышленных предприятий.

Это те налоги, которые очень чувствительны и для предприятий, и для городского бюджета. Но интересы предприятий тут важнее. Если завод не работает, то он налог на землю все равно не платит, а если работает – не надо ему мешать. Ну а обложение городским налогом объектов соцкультбыта вообще лишено смысла – они ведь для города существуют.

Во-вторых, освобождаются от налога на прибыль средства, которые направляются на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), расширение производственных мощностей, внедрение современных технологий, приобретение товаров и услуг для обеспечения технического обслуживания основных фондов, оплату обучения персонала.

В общем, предприятия поощряются к развитию.

В-третьих, освобождается от НДС поставка товаров и услуг по заказу государства.

Смысл этого нововведения – улучшить позиции украинских производителей на конкурсах. Грубо говоря, чтобы полиция покупала "ланосы", а не "тойоты" (конечно, "приусы" были приобретены еще правительством Азарова в порядке бартеризации проданных Японии квот на выбросы, но сейчас-то "приусы" кончились, а полиция продолжает закупать иномарки).

В-четвертых, освобождаются от налогов операции по ввозу на территорию Украины товаров для расширения производственных мощностей и поддержания их в работоспособном состоянии. Правда, это обусловлено внедрением новых технологий, увеличением выпуска продукции и сокращения ее себестоимости, осуществлением НИОКР и возвращением кредитов.

В-пятых, установление на 10 лет ставки НДС в размере 7% и налога на прибыль в 3% для предприятий, которые реализуют инвестиционные проекты ("налоговые каникулы").

Авторы проекта полагают, что потери доходов бюджетов будут незначительными, поскольку большинство фискальных стимулов касаются дополнительных объемов производства. По их расчетам стимулирование промышленности позволит обеспечить ежегодный рост ВВП на уровне 7-8% и рост доходов бюджетов на 36-42 млрд. грн. в год.

Можно дискутировать относительно эффективности предлагаемых способов стимулирования промышленности и конечных цифр роста, но важно уже то, что депутаты берутся не только за политику, социалку или глобальные реформы, а и за вполне конкретные меры, направленные на организацию роста производства, в первую очередь – промышленного.

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Сейчас уже стало очевидным, что либеральные реформы от МВФ приводят только к ухудшению общеэкономической ситуации и это понимание проникло в парламент.

"Возрождение" вообще говорит о "стратегии собственного пути", с упором на экономический национализм, и эта концепция получает все большую популярность среди парламентских партий, в том числе таких различных, как Оппоблок и Радикальная партия.

Кстати, дошла мысль развития экономики не по рецептам МВФ и до президента, который недавно вообще предложил отменить налог на прибыль, заменив его налогом на средства, выводимые с предприятия (в виде, например, дивидендов). Эта идея еще более продуктивна, чем меры, предлагаемые депутатами, но и большие риски для бюджета – ведь налог на прибыль является одним из важных для его наполнения. Пока что в АП оценивают последствия такого изменения налогов.

Поговаривают, впрочем, что в том же "Возрождении" уже готовят альтернативный проект (уж не знаю, можно ли говорить об альтернативе к не готовому проекту) и депутаты, якобы, нашли способ возместить бюджету потери от сокращения налогообложения прибыли.