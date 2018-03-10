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    СЬЕРРА-ЛЕОНЕ

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 17
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    Вирус геморрагической лихорадки Эбола
    Еще один священник, работавший в Сьерра-Леоне, заразился Эболой
    23:51 20.09.2014
    60Вирус Эбола шагает по планете
    Шестидесятидевятилетний Мануэль Гарсия Вьехо последние 30 лет проработал в странах Африки, в частности в больнице "Сан Хуан де Дьос", расположенной на западе Сьерра-Леоне, где проходили лечение жертвы Эбола.
    Ситуация с лихорадкой Эбола в Африке. Архивное фото
    На медиков, хоронивших жертв лихорадки Эбола в Сьерра-Леоне, напали
    22:21 20.09.2014
    135Вирус Эбола шагает по планете
    В пятницу в Сьерра-Леоне в связи с распространением лихорадки Эбола вступил в силу трехдневный карантин. Жителям страны, за исключением медиков и сотрудников служб безопасности, не рекомендуется покидать свои дома.
    Ситуация с лихорадкой Эбола в Африке. Архивное фото
    Трехдневный карантин из-за Эболы вступил в силу в Сьерра-Леоне
    07:34 19.09.2014
    48Вирус Эбола шагает по планете
    Власти Сьерра-Леоне ввели в стране в пятницу трехдневный карантин в связи с распространением в стране лихорадки Эбола, унесшей жизни уже более 2,5 тысячи человек, сообщает агентство Франс Пресс.
    Карантин в Сьерра-Леоне
    Трехдневный карантин ввели в Сьерра-Леоне из-за лихорадки Эбола 
    03:14 19.09.2014
    54Вирус Эбола шагает по планете
    Правительство Сьерра-Леоне объявило трехдневный карантин в связи с распространением лихорадки Эбола. Смертность от лихорадки составляет 53%.
    Вирус геморрагической лихорадки Эбола
    Еще один врач умер от лихорадки Эбола в Сьерра-Леоне - СМИ
    00:20 15.09.2014
    75Вирус Эбола шагает по планете
    Четвертый врач умер от лихорадки Эбола в западноафриканской республике Сьерра-Леоне, передает в ночь на понедельник агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя министерства здравоохранения страны.
    Ситуация с лихорадкой Эбола в Африке. Архивное фото
    Сьерра-Леоне введет режим "строгой изоляции" из-за Эболы - СМИ
    07:01 06.09.2014
    63Вирус Эбола шагает по планете
    Правительство Сьерра-Леоне собирается ввести режим "строгой изоляции" на всей территории страны сроком на четыре дня, чтобы предупредить распространение смертельного вируса Эбола.
    Ситуация с лихорадкой Эбола в Африке. Архивное фото
    Министр здравоохранения Сьерра-Леоне уволена из-за вспышки Эболы - СМИ
    01:39 30.08.2014
    33Вирус Эбола шагает по планете
    Президент Сьерра-Леоне Бай Корома освободил от занимаемой должности министра здравоохранения страны Мьятту Каргбо в связи с тем, как ее ведомство отреагировало на вспышку вируса Эбола, унесшую жизни более 400 жителей страны, сообщает агентство "Рейтер".
    Ситуация с лихорадкой Эбола в Африке. Архивное фото
    Канада отзывает троих специалистов из Сьерра-Леоне из-за Эболы - СМИ
    20:48 27.08.2014
    81Вирус Эбола шагает по планете
    Канада отзывает троих экспертов, работающих под эгидой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в городе Кайлахун (Kailahun) на юго-востоке Сьерра-Леоне, из-за угрозы заражения вирусом Эбола.
    Пассажирские лайнеры Air France
    Власти Франции рекомендовали Air France не летать в Сьерра-Леоне - СМИ
    17:02 27.08.2014
    29
    Правительство Франции рекомендовало авиакомпании Air France временно прекратить полеты в столицу Сьерра-Леоне Фритаун из соображений безопасности.
    Самолет Boeing 767 British Airways. Архивное фото
    British Airways не будет летать в Либерию и Сьерра-Леоне - СМИ
    05:20 27.08.2014
    33
    Авиакомпания British Airways продлила запрет на полеты в Либерию и Сьерра-Леоне из-за сложившейся в этих странах ситуации с вирусом Эбола, сообщает агентство "Франс Пресс".
    Врач. Архивное фото
    ВОЗ отозвала персонал из лаборатории в Сьерра-Леоне из-за Эболы
    18:44 26.08.2014
    55Вирус Эбола шагает по планете
    ВОЗ отозвала персонал из лаборатории в Сьерра-Леоне, после того как один сотрудников заболел лихорадкой Эбола. После оценки ситуации сотрудники вернутся к работе в лаборатории.
    Ситуация с лихорадкой Эбола в Африке. Архивное фото
    Гражданин Великобритании с лихорадкой Эбола доставлен в Лондон
    00:13 25.08.2014
    46Вирус Эбола шагает по планете
    Инфицированный медицинский работник будет доставлен на лечение в больницу Ройал Фри Хампстед на севере Лондона.
    Ситуация с лихорадкой Эбола в Африке. Архивное фото
    ВОЗ сообщила о первом случае заражения Эболой среди своих специалистов - СМИ
    19:54 24.08.2014
    75Вирус Эбола шагает по планете
    Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила в воскресенье о первом случае заражения смертельным вирусом Эбола среди своих специалистов, отправленных ранее в Сьерра-Леоне для решения проблемы распространения лихорадки, сообщает агентство Франс Пресс.
    Ситуация с лихорадкой Эбола в Африке. Архивное фото
    В Сьерра-Леоне за попытку спрятать больного Эболой будут сажать в тюрьму
    18:24 23.08.2014
    48Вирус Эбола шагает по планете
    Парламент Сьерра-Леоне одобрил новую поправку к закону о здравоохранении, согласно которой каждый человек, укрывающий у себя дома больного с диагнозом Эбола, может попасть на два года в тюрьму.
    Президент США Барак Обама
    Обама пообещал Либерии и Сьерра-Леоне помощь в борьбе с лихорадкой Эбола
    07:39 15.08.2014
    51Вирус Эбола шагает по планете
    Либерия
    КНР направила экспертов в Гвинею, Либерию и Сьерра-Леоне из-за Эболы - СМИ
    10:59 13.08.2014
    35Вирус Эбола шагает по планете
    Китай направил в Либерию, Сьерра-Леоне и Гвинею три группы экспертов для борьбы с распространяющимся смертельным вирусом Эбола, сообщает в среду агентство Синьхуа.
    Сьерра-Леоне. Архивное фото
    Президент Сьерра-Леоне объявил режим ЧС из-за вируса Эбола - СМИ
    13:28 31.07.2014
    78Вирус Эбола шагает по планете
    Эрнест Бай Корома заявил о необходимости ввести карантин в основных эпицентрах распространения Эболы и призвал службы безопасности страны усилить меры по предотвращению распространению вируса.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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