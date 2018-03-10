Шестидесятидевятилетний Мануэль Гарсия Вьехо последние 30 лет проработал в странах Африки, в частности в больнице "Сан Хуан де Дьос", расположенной на западе Сьерра-Леоне, где проходили лечение жертвы Эбола.
В пятницу в Сьерра-Леоне в связи с распространением лихорадки Эбола вступил в силу трехдневный карантин. Жителям страны, за исключением медиков и сотрудников служб безопасности, не рекомендуется покидать свои дома.
Четвертый врач умер от лихорадки Эбола в западноафриканской республике Сьерра-Леоне, передает в ночь на понедельник агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя министерства здравоохранения страны.
Президент Сьерра-Леоне Бай Корома освободил от занимаемой должности министра здравоохранения страны Мьятту Каргбо в связи с тем, как ее ведомство отреагировало на вспышку вируса Эбола, унесшую жизни более 400 жителей страны, сообщает агентство "Рейтер".
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила в воскресенье о первом случае заражения смертельным вирусом Эбола среди своих специалистов, отправленных ранее в Сьерра-Леоне для решения проблемы распространения лихорадки, сообщает агентство Франс Пресс.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".