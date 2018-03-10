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    Чемпионат Европы по баскетболу 2015

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 18
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    Испания - чемпион Европы по баскетболу. Видео
    Баскетбольная сборная Испании в третий раз стала чемпионом Европы 
    02:14 21.09.2015
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    Финальная встреча, состоявшаяся в воскресенье, завершилась со счетом 80:63 (19:8, 22:25, 19:10, 20:20) в пользу испанцев. Ранее пиренейская команда побеждала на Евробаскете в 2009 и 2011 годах.
    Баскетбол
    Сборная Украины не попала в плей-офф Евробаскета-2015 и покинула турнир
    17:35 10.09.2015
    95
    Украинская команда в решающем матче проиграла сборной Бельгии со счетом 71-79. В активе украинцев лишь одна победы и четыре поражения.
    Баскетбол
    Украина обыграла Латвию на Евробаскете-2015
    02:58 10.09.2015
    118
    Украинская сборная победила хозяев чемпионата Европы по баскетболу со счетом 74-75. Украинцы сохранили шансы на выход в 1/8 турнира.
    Сборная Украины по баскетболу
    Украина проиграла Эстонии на Евробаскете-2015
    23:38 07.09.2015
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    Украинцы неудачно провели встречу с эстонцами и после игры заняли шестое место с тремя баллами в активе. Счет матча 78:71.
    Баскетбол
    Сборная Украины победила в матче женского Евробаскета
    23:04 13.06.2015
    212
    Для украинских баскетболисток эта победа стала первой в трех встречах, а хозяйки турнира проиграли второй матч из двух. Украинки нанесли поражение сборной Румынии со счетом 78:71.
    Баскетбол. Архивное фото
    Определились все участники мужского чемпионата Европы по баскетболу
    01:06 28.08.2014
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    Определились все участники финального турнира чемпионата Европы по баскетболу среди мужских команд 2015 года.
    Баскетбол
    Хорватия решила подать заявку на проведение Евробаскета-2015
    10:19 23.07.2014
    40
    Хорватская баскетбольная федерация оценивает расходы на проведение турнира приблизительно в 9 миллионов евро. Из них правительство готово выделить 5,5 миллиона.
    Баскетбол
    Украина подпишет договор о проведении Евробаскета-2017 - ФБУ
    16:00 13.06.2014
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    Украина в ближайшее время подпишет договор о проведении в стране чемпионата Европы-2017, сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.
    Баскетбол
    Генсек ФИБА-Европа: Киеву нужно дать время на решение по Евробаскету
    11:29 14.04.2014
    16
    Федерация баскетбола Украины заслуживает время на то, чтобы принять окончательное решение по поводу проведения мужского чемпионата Европы 2015 года, заявил генсек ФИБА-Европа Камил Новак.
    Баскетбол
    Окончательное место проведения Евробаскета-2015 будет названо 15 мая
    12:34 23.03.2014
    11
    Окончательное место проведения чемпионата Европы по баскетболу 2015 года будет названо 15 мая на совете Европейского отделения Международной федерации баскетбола в Мюнхене.
    Баскетбол
    FIBA Europe не получало от Украины отказа от Евробаскета-2015
    20:04 19.03.2014
    13
    Европейское отделение Международной федерации баскетбола (FIBA Europe) не получало от Федерации баскетбола Украины (ФБУ) отказа от проведения мужского чемпионата Европы-2015.
    Баскетбол
    Лубкивский: ситуация в Украине не позволяет провести Евробаскет-2015
    14:07 19.03.2014
    18
    Нестабильная политическая и экономическая ситуация в Украине делает невозможным проведение страной мужского чемпионата Европы-2015, заявил директор турнира Маркиян Лубкивский.
    Баскетбол
    Польша предлагает провести Евробаскет-2015 вместе с Украиной
    20:28 04.03.2014
    11
    Президент Польской федерации баскетбола Гжегож Баханьский выступил с предложением провести мужской чемпионат Европы по баскетболу-2015 совместно с Украиной.
    Виктор Янукович на итоговой пресс-конференции
    Янукович: Опыт проведения ЧЕ-2012 поможет в подготовке Евробаскета
    13:40 24.05.2013
    7
    Украина будет использовать опыт проведения чемпионата Европы по футболу 2012 года для успешной подготовки к чемпионату Европы по баскетболу 2015 года, заявил в пятницу президент Украины Виктор Янукович.
    Баскетбол
    Таможенный контроль упростят для участников Евробаскета-2015
    16:54 23.05.2013
    13
    Министерство доходов и сборов Украины упростит процедуру таможенного контроля для участников финального турнира чемпионата Европы по баскетболу, который пройдет в стране в 2015 году.
    Борис Колесников на пресс-конференции в штабе Виктора Януковича
    Для проведения Евробаскета нужно создать Нацагентство - Колесников
    14:22 08.02.2013
    5
    Национальное агентство по подготовке и проведению чемпионата Европы по баскетболу в 2015 году необходимо создать для успешного проведения в Украине финального турнира, считает экс-министр инфраструктуры Колесников.
    Строительство
    Проведение Евробаскета позволит создать 100 тыс рабочих мест
    13:34 08.02.2013
    2
    Вилкул отметил, что Евробаскет-2015 станет мощным импульсом для роста украинской экономики. Кроме того, по словам вице-премьера, ожидается приезд более одного миллиона болельщиков из других стран.
    Баскетбол
    Янукович призвал не затягивать с подготовкой к Евробаскету-2015
    12:54 08.02.2013
    9
    Президент предложил привлечь к подготовке баскетбольного чемпионата тех специалистов, которые уже имеют опыт успешной подготовки к Евро-2012.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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