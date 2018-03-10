Украина будет использовать опыт проведения чемпионата Европы по футболу 2012 года для успешной подготовки к чемпионату Европы по баскетболу 2015 года, заявил в пятницу президент Украины Виктор Янукович.
Национальное агентство по подготовке и проведению чемпионата Европы по баскетболу в 2015 году необходимо создать для успешного проведения в Украине финального турнира, считает экс-министр инфраструктуры Колесников.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".