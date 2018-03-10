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    Сборная Украины по баскетболу

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Лучшие моменты мужской сборной Украины по баскетболу. Видео
    Лучшие моменты Национальной сборной Украины по баскетболу в 2017 году 
    04:17 06.01.2018
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    На прошедшем Евробаскете сборная Украины вышла в 1/8, где уступила будущим чемпионам - команде Словении. В ноябре сборная Украины начала квалификацию к чемпионату мира-2019, обыграв на выезде сборную Швеции.
    Сборная Украины по баскетболу в упорной борьбе уступила туркам в отборе ЧМ 2019. Видео
    Сборная Украины по баскетболу в упорной борьбе уступила туркам в отборе ЧМ 2019 
    05:39 27.11.2017
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    В Киеве во Дворце спорта состоялся поединок в рамках квалификации ЧМ-2019 по баскетболу между сборными Украины и Турции. Подопечные Евгения Мурзина уступили команде гостей со счетом 60:67.
    Евробаскет-2017. Израиль - Украина. Видео
    Евробаскет-2017. Украина разгромила Израиль и вышла в плей-офф 
    23:57 06.09.2017
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    Украинской сборной обязательно надо было в последнем туре группового этапа обыгрывать израильтян. С этим заданием украинские баскетболисты справились с легкостью, разгромив соперника со счетом 88:64.
    Баскетбол
    Сборная Украины не попала в плей-офф Евробаскета-2015 и покинула турнир
    17:35 10.09.2015
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    Украинская команда в решающем матче проиграла сборной Бельгии со счетом 71-79. В активе украинцев лишь одна победы и четыре поражения.
    Баскетбол
    Украина обыграла Латвию на Евробаскете-2015
    02:58 10.09.2015
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    Украинская сборная победила хозяев чемпионата Европы по баскетболу со счетом 74-75. Украинцы сохранили шансы на выход в 1/8 турнира.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
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    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
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