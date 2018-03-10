На прошедшем Евробаскете сборная Украины вышла в 1/8, где уступила будущим чемпионам - команде Словении. В ноябре сборная Украины начала квалификацию к чемпионату мира-2019, обыграв на выезде сборную Швеции.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
На прошедшем Евробаскете сборная Украины вышла в 1/8, где уступила будущим чемпионам - команде Словении. В ноябре сборная Украины начала квалификацию к чемпионату мира-2019, обыграв на выезде сборную Швеции.
На прошедшем Евробаскете сборная Украины вышла в 1/8, где уступила будущим чемпионам - команде Словении. В ноябре сборная Украины начала квалификацию к чемпионату мира-2019, обыграв на выезде сборную Швеции.