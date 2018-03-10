Президент Украины Петр Порошенко письмом от 27 мая 2015 года поручил премьер-министру Украины Арсению Яценюку срочно проработать вопрос относительно проведения Евробаскета-2017 в Украине, сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.