наверх
10.03.201819:14
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Федерация баскетбола Украины

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Баскетбольный клуб Ферро-ЗНТУ
    Баскетбольный клуб "Феро-ЗНТУ" прекращает существование
    14:40 16.06.2015
    155
    Баскетбольный клуб "Ферро-ЗНТУ" обратился в Федерацию баскетбола Украины с объявлением о своей ликвидации, в связи с отсутствием финансирования.
    Украинец Алексей Печеров справа. Архивное фото
    Порошенко поручил Яценюку проработать вопрос проведения Евробаскета-2017
    19:16 02.06.2015
    153
    Президент Украины Петр Порошенко письмом от 27 мая 2015 года поручил премьер-министру Украины Арсению Яценюку срочно проработать вопрос относительно проведения Евробаскета-2017 в Украине, сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины.
    Баскетбол
    Украина подпишет договор о проведении Евробаскета-2017 - ФБУ
    16:00 13.06.2014
    87
    Украина в ближайшее время подпишет договор о проведении в стране чемпионата Европы-2017, сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
    0
    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
    0
    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
    0
    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
    0
    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Все теги

    Персоны