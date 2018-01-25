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    Фотоленты

    Человек-эпоха. 80 лет со дня рождения Владимира Высоцкого

    (обновлено: )24350
    Владимир Высоцкий
    Ия Саввина и Владимир Высоцкий в фильме Служили два товарища
    Кадр из фильма Сказ о том, как царь Петр арапа женил
    Кадр из художественного фильма Хозяин тайги
    Артист В. Высоцкий в фильме Плохой хороший человек
    Актер, поэт, певец и композитор Высоцкий
    Артист Театра на Таганке Владимир Высоцкий
    Кадр из фильма Место встречи изменить нельзя
    Владимир Высоцкий
    Марина Влади и Владимир Высоцкий
    Владимир Высоцкий в фильме Интервенция
    Владимир Высоцкий
    Актер театра и кино В.Высоцкий
    А.Петренко и В.Высоцкий в фильме Сказ о том, как царь Петр арапа женил
    Владимир Высоцкий
    Сцена из спектакля Гамлет
    Актриса Марина Влади и актер Владимир Высоцкий
    Владимир Высоцкий
    Владимир Высоцкий
    Владимир Высоцкий и Вениамин Смехов
    Владимир Высоцкий
    Владимир Высоцкий
    Актер Владимир Высоцкий в роли Гамлета.
    RIA News Мирослав Муразов | Перейти в фотобанк
    Ия Саввина и Владимир Высоцкий в фильме Служили два товарища
    Кадр из фильма "Служили два товарища" (студия "Мосфильм", режиссер Евгений Карелов). Владимир Высоцкий в роли поручика Александра Брусенцова, Ия Саввина в роли Саши.
    RIA News РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Кадр из фильма Сказ о том, как царь Петр арапа женил
    Владимир Высоцкий (слева) в роли арапа и Олег Табаков в роли Павла Ягужинского в фильме "Сказ о том, как царь Петр арапа женил" (режиссер Александр Митта).
    RIA News РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Кадр из художественного фильма Хозяин тайги
    Кадр из художественного фильма "Хозяин тайги". Рябой - В. Высоцкий (слева). Сережкин - В. Золотухин (справа).
    RIA News Снимок с экрана | Перейти в фотобанк
    Артист В. Высоцкий в фильме Плохой хороший человек
    Артист Владимир Высоцкий в роли фон Корена в фильме Иосифа Хейфица "Плохой хороший человек".
    RIA News РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Актер, поэт, певец и композитор Высоцкий
    Артист Театра на Таганке Владимир Высоцкий во время выступления.
    RIA News Александр Гращенков | Перейти в фотобанк
    Артист Театра на Таганке Владимир Высоцкий
    Артист Театра на Таганке Владимир Высоцкий (1938-1980) в роли Гамлета.
    RIA News Анатолий Гаранин | Перейти в фотобанк
    Кадр из фильма Место встречи изменить нельзя
    Кадр из телевизионного фильма "Место встречи изменить нельзя". В роли Жеглова - Владимир Высоцкий.
    RIA News Снимок с экрана | Перейти в фотобанк
    Владимир Высоцкий
    Владимир Высоцкий в роли радиста в фильме "Вертикаль" режиссера Станислава Говорухина.
    RIA News РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Марина Влади и Владимир Высоцкий
    Французская актриса кино, театра Марина Влади и артист Театра на Таганке Владимир Семенович Высоцкий (1938-1980) в зрительном зале.
    RIA News Анатолий Гаранин | Перейти в фотобанк
    Владимир Высоцкий в фильме Интервенция
    Владимир Высоцкий в главной роли в фильме Геннадия Полоки "Интервенция".
    RIA News РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Владимир Высоцкий
    Владимир Высоцкий в детские годы (1946 год).
    RIA News Игорь Михалев | Перейти в фотобанк
    Актер театра и кино В.Высоцкий
    Актер и поэт Владимир Высоцкий (1938-1980) с гитарой на фоне афиш с репертуаром Театра на Таганке.
    RIA News Валерий Плотников | Перейти в фотобанк
    А.Петренко и В.Высоцкий в фильме Сказ о том, как царь Петр арапа женил
    Кадр из кинофильма "Сказ о том, как царь Петр арапа женил". 1976 г. Киностудия "Мосфильм". Режиссёр Александр Митта. В роли царя Петра - артист Алексей Петренко (слева), в роли арапа - артист Владимир Высоцкий.
    RIA News РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Владимир Высоцкий
    Актер театра и кино Владимир Высоцкий.
    RIA News Галина Кмит | Перейти в фотобанк
    Сцена из спектакля Гамлет
    Сцена из спектакля Театра драмы на Таганке "Гамлет". Король - Александр Пороховщиков , Гамлет - Владимир Высоцкий, Гертруда - Алла Демидова (слева направо).
    RIA News РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Актриса Марина Влади и актер Владимир Высоцкий
    Французская актриса Марина Влади (настоящее имя Марина Владимировна Полякова-Байдарова) и артист театра на Таганке Владимир Высоцкий в день празднования десятилетнего юбилея театра.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Владимир Высоцкий
    Актер театра на Таганке Владимир Высоцкий (1938-1980).
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    Владимир Высоцкий
    Кадр их фильма "Единственная дорога". Владимир Высоцкий в роли Солодова.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Владимир Высоцкий и Вениамин Смехов
    Артисты Владимир Высоцкий (слева) и Вениамин Смехов в сцене из спектакля "Антимиры". Москва, 1965 год.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Владимир Высоцкий
    Владимир Высоцкий во время закрытия театрального сезона 1968 года в Театре драмы и комедии на Таганке. Москва, 1968
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Актер Владимир Высоцкий в роли Гамлета.

    В четверг, 25 января, исполнилось 80 лет со дня рождения поэта и актера Владимира Высокого.

    В России в этот день в честь актера пройдет музыкальный спектакль "Высоцкий. Рождение легенды" в Кремлевском дворце, спектакль по прозе Высоцкого "Роман о девочках", мультимедийное шоу "Я жив! Снимите черные повязки!", постановка по пластинке "Алиса в стране чудес" и другие мероприятия.

    Высоцкий родился 25 января 1938 года в Москве.

    Юбилейный вечер М. М. Державина Любимый МихМих! Тебе 80!
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    Умер Михаил Державин, который приносил радость в театр, кино, жизнь

    В 1955 году поступил на механический факультет Московского инженерно-строительного института, который оставил после первого семестра.

    Годом спустя поступил на актерский факультет Школы-студии МХАТ, на курс Павла Массальского и Александра Комиссарова, который окончил в 1960 году.

    В 1960-1962 годах Высоцкий был актером Московского театра имени А.С. Пушкина. В 1962-1964 годах играл в Московском театре миниатюр.

    Позже он работал в труппе Московского театра драмы и комедии на Таганке. Начав с небольших ролей, Владимир Высоцкий в течение ряда лет стал ведущим актером театра. Он сыграл Галилея и летчика Янг Суна в пьесах Бертольда Брехта "Жизнь Галилея" и "Добрый человек из Сезуана", Хлопушу в инсценировке поэмы Сергея Есенина "Пугачев", Лопахина в поставленном Анатолием Эфросом спектакле "Вишневый сад" по Антону Чехову, Свидригайлова в "Преступлении и наказании" по Федору Достоевскому.

    Роль Гамлета принесла Высоцкому известность на родине и за рубежом. В 1976 году спектакль был удостоен Гран-При на театральном фестивале БИТЕФ в Белграде, в 1977 году на гастролях во Франции таганский "Гамлет" был назван лучшим иностранным спектаклем года.

    В кино он дебютировал в 1959 году в эпизодической роли студента Пети в фильме режиссера Василия Ордынского "Сверстницы".

    В начале своей кинокарьеры Высоцкий был занят в основном в эпизодах и ролях второго плана. Он снимался в таких фильмах, как "Карьера Димы Горина" (1961), "713-й просит посадку" (1962), "Увольнение на берег" (1962), "Штрафной удар" (1963), "На завтрашней улице" (1965), "Наш дом" (1965).

    Первой своей серьезной ролью Владимир Высоцкий считал военный фильм "Я родом из детства" (1966), где впервые прозвучали его военные песни. Популярность ему принесла картина "Вертикаль" (1966), для которой Высоцким были написаны альпинистские баллады.

    Среди последующих киноролей – геолог Максим ("Короткие встречи", 1967), Брусенцов ("Служили два товарища", 1968), браконьер Рябой ("Хозяин тайги", 1969), Билли Сигер ("Бегство мистера Мак-Кинли", 1975), Борис Ильич ("Единственная", 1975).

    Особую популярность принесла Высоцкому роль капитана Жеглова в телесериале "Место встречи изменить нельзя" (1979).

    Всего фильмография Владимира Высоцкого насчитывает около тридцати ролей.

    Владимир Высоцкий
    RIA News Галина Кмит | Перейти в фотобанк
    Биография Владимира Высоцкого. Справка

    Помимо работ в театре и кино в стране актер был известен в первую очередь как поэт и певец, автор и исполнитель собственных песен.

    С 1965 года Высоцкий пел со сцены. Он дал более одной тысячи концертов в СССР и за рубежом. Во второй половине 1970-х годов актер часто бывал за рубежом, выступал с концертами во Франции, США, Канаде и других странах.

    Стихи поэта на родине практически не печатались. Лишь в 1981 году вышел первый его сборник "Нерв", в 1988 году – "Я, конечно, вернусь…".

    16 июля 1980 года состоялось последнее выступление артиста в подмосковном Калининграде (ныне Королев). 18 июля Высоцкий последний раз появился в роли Гамлета в Театре на Таганке. 20 июля он написал последнее стихотворение: "И снизу лед, и сверху – маюсь между…".

    25 июля 1980 года Владимир Высоцкий скончался в Москве. Официального сообщения о смерти не было – в это время проходила московская Олимпиада. В день похорон проститься с любимым артистом пришли около 40 тысяч человек. Он был похоронен на Ваганьковском кладбище в Москве.

    Владимир Высоцкий был трижды женат. Первой его супругой была актриса Иза Жукова, второй – актриса Людмила Абрамова, третьей – французская актриса русского происхождения Марина Влади. Во втором браке у актера родились двое сыновей. Его старший сын Аркадий (1962 года рождения) – сценарист. Младший сын Никита (1964 года рождения) – актер, режиссер и продюсер, директор Государственного музея своего отца. По сценарию Никиты Высоцкого в 2011 году был снят фильм "Высоцкий. Спасибо, что живой".

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