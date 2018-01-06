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    Фотоленты

    Сюрреализм по-казахски. Молодой блогер создает безумные образы

    (обновлено: )14901
    Сюрреализм по-казахски. Молодой блогер создает безумные образы
    Сюрреализм по-казахски. Молодой блогер создает безумные образы
    Сюрреализм по-казахски. Молодой блогер создает безумные образы
    Сюрреализм по-казахски. Молодой блогер создает безумные образы
    Сюрреализм по-казахски. Молодой блогер создает безумные образы
    Сюрреализм по-казахски. Молодой блогер создает безумные образы
    Сюрреализм по-казахски. Молодой блогер создает безумные образы
    Сюрреализм по-казахски. Молодой блогер создает безумные образы
    Сюрреализм по-казахски. Молодой блогер создает безумные образы
    Сюрреализм по-казахски. Молодой блогер создает безумные образы
    @darkflawless
    Сюрреализм по-казахски. Молодой блогер создает безумные образы
    Сюрреализм по-казахски. Молодой блогер создает безумные образы
    @darkflawless
    Сюрреализм по-казахски. Молодой блогер создает безумные образы
    Сюрреализм по-казахски. Молодой блогер создает безумные образы
    @darkflawless
    Сюрреализм по-казахски. Молодой блогер создает безумные образы
    Сюрреализм по-казахски. Молодой блогер создает безумные образы
    @darkflawless
    Сюрреализм по-казахски. Молодой блогер создает безумные образы
    Сюрреализм по-казахски. Молодой блогер создает безумные образы
    @darkflawless
    Сюрреализм по-казахски. Молодой блогер создает безумные образы
    Сюрреализм по-казахски. Молодой блогер создает безумные образы
    @darkflawless
    Сюрреализм по-казахски. Молодой блогер создает безумные образы
    Сюрреализм по-казахски. Молодой блогер создает безумные образы
    @darkflawless
    Сюрреализм по-казахски. Молодой блогер создает безумные образы
    Сюрреализм по-казахски. Молодой блогер создает безумные образы
    @darkflawless

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    Сюрреализм по-казахски. Молодой блогер создает безумные образы

    Андрей Тюрин из Казахстана создает странные, местами жуткие, но завораживающие коллажи. В них он отрезает себе голову, закапывается в землю и предстает в образе лампочки.

    Тюрин сам выступает в качестве главного героя всех своих произведений. Каждая работа затрагивает какую-либо актуальную проблему человечества: экологию, культ потребления, декорирование дома головами убитых животных, нерациональное использование ресурсов. В свои 18 лет Андрей активно защищает природу и призывает ее беречь, пишет местное издание Today.kz.

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