наверх
23.12.201722:07
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Голубоглазый одуванчик: девочка с уникальными волосами умиляет соцсети

    (обновлено: )71630
    Девочка с торчащими волосами
    Девочка с торчащими волосами
    Девочка с торчащими волосами
    Девочка с торчащими волосами
    Девочка с торчащими волосами
    Девочка с торчащими волосами
    Девочка с торчащими волосами
    Девочка с торчащими волосами
    Девочка с торчащими волосами
    Девочка с торчащими волосами
    Девочка с торчащими волосами
    Девочка с торчащими волосами
    Девочка с торчащими волосами
    Девочка с торчащими волосами
    Девочка с торчащими волосами
    Девочка с торчащими волосами
    Девочка с торчащими волосами
    Девочка с торчащими волосами
    Девочка с торчащими волосами
    @shilahmadison
    Девочка с торчащими волосами
    Девочка с торчащими волосами
    @shilahmadison
    Девочка с торчащими волосами
    Девочка с торчащими волосами
    @shilahmadison
    Девочка с торчащими волосами
    Девочка с торчащими волосами
    @shilahmadison
    Девочка с торчащими волосами
    Девочка с торчащими волосами
    @shilahmadison
    Девочка с торчащими волосами
    Девочка с торчащими волосами
    @shilahmadison
    Девочка с торчащими волосами
    Девочка с торчащими волосами
    @shilahmadison
    Девочка с торчащими волосами
    Девочка с торчащими волосами
    @shilahmadison
    Девочка с торчащими волосами
    Девочка с торчащими волосами
    @shilahmadison
    Девочка с торчащими волосами
    Девочка с торчащими волосами
    @shilahmadison
    Девочка с торчащими волосами
    Девочка с торчащими волосами
    @shilahmadison
    Девочка с торчащими волосами
    Девочка с торчащими волосами
    @shilahmadison
    Девочка с торчащими волосами
    Девочка с торчащими волосами
    @shilahmadison
    Девочка с торчащими волосами
    Девочка с торчащими волосами
    @shilahmadison
    Девочка с торчащими волосами
    Девочка с торчащими волосами
    @shilahmadison
    Девочка с торчащими волосами
    Девочка с торчащими волосами
    @shilahmadison
    Девочка с торчащими волосами
    Девочка с торчащими волосами
    @shilahmadison

    Рекомендуем

    Американский фэшн-блогер Анна О’Брайен покоряет интернетФэшн-блогер из США шокировала сеть: 150 кг и никаких комплексов11:50 23.12.2017
    Открытие главной елки в ДонецкеГлавные новогодние елки в Донецке и Луганске04:26 23.12.2017
    Новогодняя елка в КиевеНовогодняя сказка в Киеве. Самые красивые елки столицы22:24 22.12.2017
    Женская хоккейная лига (ЖХЛ) выпустила горячий календарь на 2018 годСексуальные хоккеистки стали героинями горячего календаря на 2018 год16:46 22.12.2017
    Праздничные открытки с малышами от пожарных ОклахомыОсторожно! Самые милые пожарные в мире! В США выпустили необычные открытки16:18 22.12.2017
    Открытие 69-го Каннского кинофестиваляФеноменальная Ванесса Паради. Муза из Франции отмечает юбилей15:44 22.12.2017
    Австрийская гимнастка устроила фотосессию с живым медведемГимнастка устроила фотосессию с живым медведем14:56 22.12.2017
    Злой и страшный рыжий кот. Сеть взрывают фотожабы на Кота Тьмы14:20 22.12.2017
    Хабаровский дедушка-стилягаГламурный пенсионер. Российский дедушка-стиляга покоряет сеть13:01 22.12.2017
    Все фотоленты
    Девочка с торчащими волосами

    7-летняя австралийка Шила Инь обладает уникальной шевелюрой. Девочка родилась с редкой генной мутацией, которая сделала ее волосы торчащими. Кроме Шила, в мире есть всего 100 человек с этим синдромом непослушных волос.

    Шила родилась с каштановыми волосами. Но всего за три недели волосы выцвели и стали торчком.

    Смотрите также: Фэшн-блогер из США шокировала сеть: 150 кг и никаких комплексов

    Ее мама Селеста рассказывает, что Шила гордится своей прической. "Она называет себя единорогом, так как единороги столь же редки, как и люди с ее генетикой. Люди часто бывают бестактны, пытаясь пощупать ее прическу или без спроса лезут сфотографироваться с ней. Опять же, утренние процедуры по укладке занимают до 20 минут".

    Девочка не может носить заколки или головные уборы. Для нее возможны только два варианта – торчащие косички или просто распушенные волосы.

    Медики утверждают, что после подросткового периода волосы могут принять нормальный вид и стать послушными, как это часто происходит у людей с этим синдромом.

    Ссылки по теме:
    Теги: