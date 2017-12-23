Голубоглазый одуванчик: девочка с уникальными волосами умиляет соцсети

7-летняя австралийка Шила Инь обладает уникальной шевелюрой. Девочка родилась с редкой генной мутацией, которая сделала ее волосы торчащими. Кроме Шила, в мире есть всего 100 человек с этим синдромом непослушных волос.

Шила родилась с каштановыми волосами. Но всего за три недели волосы выцвели и стали торчком.

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Ее мама Селеста рассказывает, что Шила гордится своей прической. "Она называет себя единорогом, так как единороги столь же редки, как и люди с ее генетикой. Люди часто бывают бестактны, пытаясь пощупать ее прическу или без спроса лезут сфотографироваться с ней. Опять же, утренние процедуры по укладке занимают до 20 минут".

Девочка не может носить заколки или головные уборы. Для нее возможны только два варианта – торчащие косички или просто распушенные волосы.

Медики утверждают, что после подросткового периода волосы могут принять нормальный вид и стать послушными, как это часто происходит у людей с этим синдромом.