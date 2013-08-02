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    "Крылатая пехота" Украины

    (обновлено: )290
    Высокомобильные войска Украины
    Высокомобильные войска Украины
    Высокомобильные десантные войска Украины
    Высокомобильные десантные войска Украины
    Высокомобильные десантные войска Украины
    Высокомобильные войска Украины
    Высокомобильные войска Украины
    Высокомобильные войска Украины
    Высокомобильные войска Украины
    Высокомобильные десантные войска Украины
    Высокомобильные войска Украины
    Украинские десантники отмечают 2 августа День высокомобильных десантных войск (ВДВ).
    Министерство обороны Украины
    Высокомобильные войска Украины
    Президент Виктор Янукович в конце июля 2012 года своим указом переименовал аэромобильные войска Вооруженных сил Украины в высокомобильные десантные войска и учредил День ВДВ.
    Министерство обороны Украины
    Высокомобильные десантные войска Украины
    К этой дате устраиваются показательные выступления и праздничные шествия войск. День ВДВ отмечают в городах, в которых дислоцируются аэромобильные войска - Житомир, Львов, Николаев, Гвардейское и Десна, а также в крупных городах.
    Министерство обороны Украины
    Высокомобильные десантные войска Украины
    Десантные войска Украины были созданы на базе частей и соединений воздушно-десантных войск Советского Союза.
    Министерство обороны Украины
    Высокомобильные десантные войска Украины
    Официально днем рождения ВДВ принято считать 2 августа 1930 года: в этот день на учениях Военно-воздушных сил Московского военного округа под Воронежем впервые с бомбардировщика ТБ-3 на парашютах было выброшено десантное подразделение из 12 человек.
    Министерство обороны Украины
    Высокомобильные войска Украины
    В начале 1933 года в Украинском, Белорусском, Московском и Приволжском военных округах были сформированы авиационные батальоны особого назначения.
    Министерство обороны Украины
    Высокомобильные войска Украины
    К лету 1941 года закончилось укомплектование личным составом пяти воздушно десантных корпусов численностью 10 тысяч человек каждый, и воздушно-десантные войска приобрели статус самостоятельного рода войск.
    Министерство обороны Украины
    Высокомобильные войска Украины
    Сейчас в состав ВДВ Украины входят 25-я отдельная Днепропетровская воздушно-десантная бригада, 95-я отдельная аэромобильная бригада в Житомире, 79-я отдельная аэромобильная бригада в Николаеве, и 80-й отдельный аэромобильный полк во Львове.
    Министерство обороны Украины
    Высокомобильные войска Украины
    "Голубые береты" всегда остаются верными девизу "Никто кроме нас".
    Министерство обороны Украины
    Высокомобильные десантные войска Украины
    День десантника также традиционно отмечается 2 августа в России и Белоруссии. На фото: девушки-военнослужащие высокомобильных войск Украины.
    Министерство обороны Украины

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    Украинские десантники отмечают 2 августа День высокомобильных десантных войск (ВДВ).

    Украинские десантники отмечают 2 августа День высокомобильных десантных войск (ВДВ).

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