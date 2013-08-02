"Крылатая пехота" Украины

К этой дате устраиваются показательные выступления и праздничные шествия войск. День ВДВ отмечают в городах, в которых дислоцируются аэромобильные войска - Житомир, Львов, Николаев, Гвардейское и Десна, а также в крупных городах.
Официально днем рождения ВДВ принято считать 2 августа 1930 года: в этот день на учениях Военно-воздушных сил Московского военного округа под Воронежем впервые с бомбардировщика ТБ-3 на парашютах было выброшено десантное подразделение из 12 человек.
К лету 1941 года закончилось укомплектование личным составом пяти воздушно десантных корпусов численностью 10 тысяч человек каждый, и воздушно-десантные войска приобрели статус самостоятельного рода войск.
Сейчас в состав ВДВ Украины входят 25-я отдельная Днепропетровская воздушно-десантная бригада, 95-я отдельная аэромобильная бригада в Житомире, 79-я отдельная аэромобильная бригада в Николаеве, и 80-й отдельный аэромобильный полк во Львове.