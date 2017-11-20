Трамп сообщил об убийстве пограничника

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп сообщил, что один американский пограничник погиб, еще один был ранен при инциденте на границе.

"Офицер пограничной охраны убит на южной границе, еще один тяжело ранен. Мы найдем и привлечем к суду тех, кто за это ответственен. Мы должны построить стену, и мы ее построим!" — написал Трамп в Twitter.

Исполняющая обязанности министра внутренней безопасности Элейн Дьюк в заявлении подтвердила факт инцидента, но, как и Трамп, не сообщила никаких подробностей.

Трамп в ходе предвыборной кампании обещал построить стену на границе с Мексикой, заявляя, что это помешает нелегальной миграции и торговле наркотиками.