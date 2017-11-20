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    Трамп сообщил об убийстве пограничника

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    По словам американского лидера, офицер пограничной охраны убит на южной границе, еще один тяжело ранен. Дональд Трамп подчеркнул, что стена на границе с Мексикой будет построена.
    Президент США Дональд Трамп
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп сообщил, что один американский пограничник погиб, еще один был ранен при инциденте на границе.

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    "Офицер пограничной охраны убит на южной границе, еще один тяжело ранен. Мы найдем и привлечем к суду тех, кто за это ответственен. Мы должны построить стену, и мы ее построим!" — написал Трамп в Twitter.

    Исполняющая обязанности министра внутренней безопасности Элейн Дьюк в заявлении подтвердила факт инцидента, но, как и Трамп, не сообщила никаких подробностей.

    Трамп в ходе предвыборной кампании обещал построить стену на границе с Мексикой, заявляя, что это помешает нелегальной миграции и торговле наркотиками.

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