Климкин поделился деталями встреч с Трампом

КИЕВ, 19 ноя — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что президент США Дональд Трамп регулярно выражает свою солидарность с народом Украины.

Об этом он сказал во время визита в Канаду, передает "Укринформ".

"Я трижды встречался с президентом Трампом и он всегда передавал четкий месседж солидарности: мы — с вами, украинцы. Я воспринимаю этот посыл как полную поддержку Украины и нашей борьбы, как в безопасности аспектах, так и в содействии реформам", — сказал Климкин.

По его словам, "в своем противостоянии с РФ Украина борется не только за себя, но и за всю трансатлантическую сообщество".

"Когда мы воюем в Украине, то, конечно, боремся за себя и свое будущее, которое видится европейским и демократическим. В то же время, мы боремся не только за восточный фланг трансатлантического сообщества, а за всю ее", — подчеркнул министр.

По его убеждению, в последние годы Украина стала "незаменимым союзником" трансатлантического сообщества: "Украина стала незаменимым союзником не только США, где мы всегда имели поддержку обеих партий, но и всего трансатлантического мира".

Ранее Климкин заявил, что у Украины нет сомнений, что она получит доступ к современному оборонному вооружению.