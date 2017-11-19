Трампу стараются показывать лишь положительные результаты опросов - СМИ

КИЕВ, 19 ноя — РИА Новости Украина. Советники президента США Дональда Трампа стараются показывать ему лишь те опросы, которые дают благожелательную оценку его работе, пишет издание Politico со ссылкой на нескольких помощников и советников Трампа.

"Помощники в Белом доме часто показывают Трампу опросы, которые сделаны так, чтобы повысить его настроение, говорят помощники и советники президента. Обычно это те опросы, которые сосредоточены лишь на избирателях, проголосовавших в 2016 году за Трампа, либо только его потенциальных сторонников", — пишет издание.

Трамп на этой неделе обсуждал в своем Twitter результаты опроса компании Rasmussen, согласно которым, его деятельность одобряет 46% опрошенных. Однако усредненный показатель одобрения политики президента по всем опросам гораздо ниже: по подсчетам сайта RealClearPolitics, он составляет сейчас 38%.

Ряд советников президента считают, что важно не одобрение избирателей в целом, а настрой так называемой "базы" — уже существующих сторонников Трампа. Недооценка этой части электората привела год назад к тому, что подавляющее большинство социологов не допускали даже небольшой возможности победы Трампа над Хиллари Клинтон на президентских выборах. Трамп не получил большинства голосов избирателей, однако в двухступенчатой системе американских выборов ему удалось получить большинство в ключевых штатах, от которых зависит результат.

При этом сам Трамп прекрасно знает о низких результатах в общенациональных опросах и "сердится частным порядком, а на публике ругается и называет их фейковыми", пишет Politico. Как утверждает издание, Трамп иногда ориентируется на опросы при принятии решений. Например, увидев, что избиратели поддерживают компромисс республиканцев и демократов, Трамп ненадолго заключил тактический союз с демократами в конгрессе по реформе здравоохранения — впрочем, это соглашение долго не продержалось.

Прошлые президенты по-разному относились к опросам, уточняет Politico. Так, Билл Клинтон проводил закрытый опрос перед выборами 1996 года с вопросом, куда ему лучше поехать в отпуск. По результатам опроса Клинтон решил поехать не на фешенебельный курорт Мартас-Винъярд, а в Йеллоустонский национальный парк в Вайоминге.

В то же время пресс-секретарь экс-президента Джорджа Буша-младшего Ари Флейшер сказал изданию, что Буш-младший не придавал опросам большого значения. "Прийти в его кабинет и сказать: "Опросы показывают то-то и то-то" — это был самый легкий способ добиться, чтобы тебя оттуда выгнали", — рассказал Флейшер.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны США ретвитнуло в своем официальном аккаунте в сети микроблогов Twitter призыв к отставке президента Дональда Трампа, впоследствии заверив, что это произошло по ошибке.