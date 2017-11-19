Американский сенатор обратился к Трампу с призывом вооружить Украину

КИЕВ, 16 ноя — РИА Новости Украина. Член комитета Сената США по вопросам вооруженных сил Джеймс Ингоф направил письмо президенту США Дональду Трампу с призывом согласовать предоставление Украине летальных оборонительных вооружений. Об этом сообщает Посольство Украины в США своем аккаунте в Facebook.



Сенатор подчеркивает, что данная позиция отражена в недавно принятом Конгрессом оборонном бюджете США на 2017-2018 гг., которым, в частности предусмотрено выделение безопасности помощи Украине в размере $350 млн.

"Своим письмом Сенатор Ингоф напоминает о двухпартийном обращении 27 сенаторов в начале 2017 г. в период переходной администрации, в котором американские законодатели призвали президента Дональда Трампа расширить объемы оборонной помощи Украине и предоставить ей летальные вооружения", — говорится в сообщении.

Ранее на этой неделе Сенат США вслед за палатой представителей принял по упрощенной процедуре и направил на подпись президенту Дональду Трампу оборонный бюджет на 2018 год, предусматривающий среди прочего военную помощь Украине на 350 миллионов долларов и выделение 4,6 миллиарда долларов на сдерживание России в Европе.

Бюджет объемом в 692 миллиарда долларов предполагает военную помощь Украине на 350 миллионов долларов, половина из этой суммы может быть выделена лишь по результатам реформ в военной сфере.

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Ранее посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что проект оборонного бюджета США, в котором предусматривается выделение Украине 350 миллионов долларов в качестве военной помощи, санкционирует предоставление Киеву летального вооружения оборонного характера.

Напомним, Дональд Трамп призвал конгресс увеличить оборонный бюджет США.