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    В США за $2,2 тыс продали 12-летний кусок торта со свадьбы Трампов

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    Трюфельно-шоколадное пирожное покрыто белой глазурью, украшено белой розой сверху и представлено в картонной упаковке с инициалами супругов.
    Меланья Трамп
    facebook.com/Melania-trump-1970

    КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости Украина. 

    Дмитрий Корнейчук
    facebook.com/Dmitriy.Korneychuk
    Корнейчук: вопрос Донбасса уперся в торги Трампа и Путина
    С молотка в Лос-Анджелесе за 2240 долларов продали кусок торта с прошедшей в 2005 году свадьбы президента США Дональда Трампа и его супруги Меланьи, сообщает аукционный дом Julien's Auctions.

    Трюфельно-шоколадное пирожное покрыто белой глазурью, украшено белой розой сверху и представлено в картонной упаковке с инициалами супругов. Десерт предназначался в качестве сувенира для гостей, чтобы те могли взять его с собой.

    Лот оценивался в 1-2 тысячи долларов, а первоначальная цена лота составляла 250 долларов.

    Как сообщал аукционный дом, оригинальный торт на свадьбе Трампов стоил около 50 тысяч долларов. Торт состоял из семи ярусов, его пронизывал массивный каркас, из-за которого десерт стал исключительно декоративным.

    Ранее за 16 тысяч долларов был продан на аукционе сделанный Трампом эскиз нью-йоркского небоскреба Empire State building.

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