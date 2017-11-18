В США за $2,2 тыс продали 12-летний кусок торта со свадьбы Трампов

КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости Украина.

С молотка в Лос-Анджелесе за 2240 долларов продали кусок торта с прошедшей в 2005 году свадьбы президента США Дональда Трампа и его супруги Меланьи, сообщает аукционный дом Julien's Auctions

Трюфельно-шоколадное пирожное покрыто белой глазурью, украшено белой розой сверху и представлено в картонной упаковке с инициалами супругов. Десерт предназначался в качестве сувенира для гостей, чтобы те могли взять его с собой.

Лот оценивался в 1-2 тысячи долларов, а первоначальная цена лота составляла 250 долларов.

Как сообщал аукционный дом, оригинальный торт на свадьбе Трампов стоил около 50 тысяч долларов. Торт состоял из семи ярусов, его пронизывал массивный каркас, из-за которого десерт стал исключительно декоративным.

Ранее за 16 тысяч долларов был продан на аукционе сделанный Трампом эскиз нью-йоркского небоскреба Empire State building.