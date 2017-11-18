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    СМИ: Трампу порекомендуют одобрить поставки оружия Украине на $47 млн

    (обновлено: )11604
    По данным источника в Госдепартаменте, Совет Нацбезопасности решил рекомендовать президенту США Дональду Трампу одобрить поставки Украине вооружений.
    Дональд Трамп
    JIM WATSON / AFP

    КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости Украина. 

    Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Волкер инициировал в США обсуждение поставок оружия Киеву
    Совет национальной безопасности США решил рекомендовать президенту США Дональду Трампу одобрить поставки Украине вооружений на 47 миллионов долларов, сообщает ABC.

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    Отмечается, что такую информацию предоставил источник в Госдепартаменте.

    По данным канала, Совет Нацбезопасности заседал в четверг, однако, когда Трампу представят рекомендации по поводу поставок вооружений Украине, пока не известно.  

    Как сообщалось ранее,  Конгресс США одобрил оборонный бюджет-2018 в 692 млрд долларов.

    Палата представителей Конгресса США проголосовала за предоставление 350 миллионов долларов на помощь Украине в области безопасности.

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