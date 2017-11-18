СМИ: Трампу порекомендуют одобрить поставки оружия Украине на $47 млн

JIM WATSON / AFP

КИЕВ, 18 ноя — РИА Новости Украина.

Совет национальной безопасности США решил рекомендовать президенту США Дональду Трампу одобрить поставки Украине вооружений на 47 миллионов долларов, сообщает ABC

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Отмечается, что такую информацию предоставил источник в Госдепартаменте.

По данным канала, Совет Нацбезопасности заседал в четверг, однако, когда Трампу представят рекомендации по поводу поставок вооружений Украине, пока не известно.

Как сообщалось ранее, Конгресс США одобрил оборонный бюджет-2018 в 692 млрд долларов.

Палата представителей Конгресса США проголосовала за предоставление 350 миллионов долларов на помощь Украине в области безопасности.